EASM : Travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement à Grand-Case

L’Etablissement des Eaux et de l’assainissement procède actuellement à une nouvelle tranche de travaux sur le réseau d’eau et d’assainissement, dans le centre de Grand Case.

Le chantier nécessite 45 jours de travaux, jusqu’à début mars 2021. Il se situe entre le pont de Grand-Case et la route de l’Espérance, et inclut la rue des Lambis. Cette partie du centre du village est fermée à la circulation routière en journée, de 7h00 à 16h00, et rouverte en soirée de 16h00 à 7H00 du matin.

L’accès au parking de l’ancien pressoir reste ouvert aux usagers et une circulation à double-sens est organisée sur une partie du boulevard Bertin Maurice située entre le pont et la rue des Ecoles (cf plan ci-joint).

Ces travaux d’utilité publique sont d’une importance capitale puisqu’ils consistent à effectuer une extension du réseau d’assainissement et à renouveler le réseau d’eau potable.

Conscient des contraintes pour les riverains, l’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement a effectué une campagne d’information de proximité auprès des habitants et des commerces du secteur. L’élue en charge de l’Environnement, Pascale Laborde, s’est rendue sur le chantier, le mercredi 13 janvier pour échanger avec les riverains sur la teneur de ces travaux et la nécessité de les mener à terme dans les meilleurs délais. Il s’agit de la dernière grande tranche de travaux sur les réseaux d’eau dans ce secteur.

L’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement et la Collectivité de Saint-Martin remercient les riverains de leur compréhension et s’excusent pour la gêne occasionnée.