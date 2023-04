EMPLOI : 2ème édition de la Semaine nationale des métiers du soin et de l’accompagnement

Pôle emploi organise, du 24 au 28 avril 2023, la 2ème Semaine nationale des métiers du soin et de l’accompagnement. L’objectif de cette Semaine est de mettre en avant les opportunités d’emploi et de formation des secteurs de la santé et de l’action sociale, de renforcer l’attractivité de la filière et de faciliter les recrutements des entreprises.

La situation démographique intensifie les besoins de recrutement des secteurs de la santé et de l’action sociale. À l’horizon 2030, la prise en charge des séniors en situation de dépendance en Guadeloupe nécessiterait 1620 emplois supplémentaires.

En 2022, 2650 embauches ont été enregistrées dans les secteurs de la santé humaine et de l’action sociale et 1150 offres d’emploi ont été diffusées.

Les résultats de l’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) des entreprises, publiée par Pôle emploi le 7 avril dernier, indiquent que les intentions d’embauche sont nombreuses pour 2023.

Le secteur du soin et de l’accompagnement pourvoit 12,6% des emplois de la région (2 219 projets de recrutements), notamment avec les aides à domicile et les aides ménagères (450 projets), les aides-soignants (340 projets) et les infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices (220 projets). Parce que la nécessité de recruter rapidement de nouveaux professionnels du soin et de l’accompagnement est majeure, les agences Pôle emploi Guadeloupe & Iles du Nord et leurs partenaires organiseront au cours de cette semaine plus de 15 événements en physique ou en digital.

Jobs datings, immersions en entreprises, ateliers d’information en Guadeloupe et aussi à Saint-Martin.

Tout le monde se mobilise à l’occasion de cette 2ème Semaine nationale pour faire découvrir les nombreux métiers des secteurs de la santé et de l’action sociale, les différents dispositifs de formation et les entreprises qui recrutent.

Le programme à Saint-Martin (jeudi 27 avril) :

De 8h30 à 15h à Quartier d’Orléans : l’agence de Saint-Martin organise le Village des Métiers du soin et de l’accompagnement pour permettre la rencontre de professionnels du secteur. Au programme, des stands de partenaires, des témoignages, des rencontres avec les centres de formations et des ateliers (gymnastique douce, découverte des métiers et des formations…).

