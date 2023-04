CEREMONIE : Les sapeurs-pompiers de Saint-Martin prennent du galon !

En présence du préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, du président de la Collectivité, Louis Mussington, du président du conseil d’administration du SDIS Guadeloupe, Henri Angélique, du directeur départemental adjoint du SDIS Guadeloupe, le colonel Frédéric Lhomme et du chef de groupement COM du SDIS Guadeloupe, le lieutenant-colonel Cléo Gumbs, a eu lieu samedi dernier à la caserne de la Savane la remise de galons, de casques et de lettres de félicitations au profit des personnels du Corps méritants qui se sont illustrés sur des opérations importantes et périlleuses.

Cette cérémonie solennelle a été l’occasion pour le représentant de l’Etat et de la Collectivité de rendre hommage aux sapeurs-pompiers de Saint-Martin pour leur courage, leur engagement et leur dévouement au service de la sécurité de la population saint-martinoise.

L’occasion aussi de féliciter le chef de centre, Cyrille Pallud qui s’est vu élever au grade de commandant. C’est le préfet délégué, Vincent Berton qui lui a remis son galon.

Patricio Heward, Jean Hodge, Justin Gibbs ont de leur côté été élevés au rang d’adjudant chef, Alfred Hunt et Jonathan Munier étant promus sergent-chef.

La remise de casque d’intervention, ô combien symbolique par les camarades et devant leur famille est un instant solennel marquant la fin d’un parcours de formation de plusieurs mois. Promus déjà caporaux (promotion 2020), Madhavi Mathouraparsad, Joudella Julius-Carti, Célia Daizey, Arnaud Elmudesi et Mickaël Dellion n’avaient pas encore reçu officiellement leur casque en raison de la pandémie de Covid-19. C’est chose faite depuis samedi dernier pour les cinq sapeurs-pompiers professionnels.

Issus de la dernière promotion 2023, cinq autres sapeurs-pompiers professionnels se sont vus remettre également leur casque. Il s’agit de Sinsey Kissouna, Maïté Gouin, Yannick Webster, Johnson Baray et Amour Laubal.

Ces remises de casque symbolisent pour les soldats du feu leur engagement et leur appartenance au Corps. Elles témoignent également du lien fraternel qui les unit désormais à leurs frères d’armes qu’ils rejoignent dans les missions de protection et de sauvegarde du territoire et dans le partage de la devise des sapeurs-pompiers : « Courage et Dévouement ».

La cérémonie s’est poursuivie par une remise de lettre de félicitations au profit des nombreux personnels méritants qui se sont dernièrement illustrés sur des opérations de secours, notamment à l’Anse Marcel pour récupérer une touriste bloquée dans les falaises ou bien encore des personnes blessées gravement, en arrêt cardio-respiratoire qui ont été ramenées à la vie grâce au professionnalisme de nos sapeurs-pompiers.

Bravo à eux ! _AF

Remise de galons et appelation sapeur pompier professionnel :

– COMMANDANT : PALLUD Cyrille

– ADJUDANTS-CHEFS : HEWARD Patricio, HODGE Jean, GIBBS Justin

– SERGENT CHEF : HUNT Alfred, MUNIER Jonathan

Remise de casques sapeurs et caporaux professionnels :

PROMOTION 2020 CAPORAUX PROFESSIONNELS :

– MATHOURAPARSAD Madhavi

– JULIUS CARTI Joudella

– DAIZEY Celia

– ELMUDESI Arnaud

– DELLION Mickaël

PROMOTION DE SAPEUR PROFESSIONNEL :

– GOUIN Maïté

– KISSOUNA Sinsey

– WEBSTER Yannick

– BARAY Johnson

– LAUBAL Amour

Lettres de félicitations du chef de centre :

CATEGORIE GESTION D’UNE INTERVENTION MARQUANTE :

– Sergent BURNETT Fabrice

– Caporal PUECH Stive

– Sapeur RICHARDSON Félix

– Caporal-chef BROOKS Francisco

– Caporal CELAIRE Clancy

CATEGORIE DES ACTIONS ORGANISATIONNELLES EN FAVEUR DU CENTRE :

– Sapeur CELLIEZ Renory (Responsable des Sapeurs-Pompiers Volontaires)

– Mr MOUTOU Vincent (Chef de Service Atelier)

– Mr STANFORD Nelvin (Adjoint chef de service Atelier)

– Mr FLEMING Hubert (Chef de Service Administration Générale)

– Sergente Cheffe DORMOY Ange-Berthe (Adjointe chef de service administration générale)

– Adjudant-Chef RICHARDSON Moran (Chef de service Logistique)

– Sergent-Chef ROLLAN Antonio (Adjoint chef de service Logistique)

– Sergent-Chef FLEMING Romor

– Sapeur PHILISTIN Joseph

– Sapeur CARTY Joseph

