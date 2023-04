200 kilos de déchets ramassés par l’association Clean St Martin à Grand-Case

Pour son clean-up mensuel d’avril, l’association éco-citoyenne pour la protection de l’environnement s’est attaquée à la plage de galets au bout de Grand-Case. Véritable rendez-vous devenu incontournable pour beaucoup, cet évènement du 16 avril a rassemblé 24 participants qui ont œuvré au nettoyage du site dans la joie et la bonne humeur.

« Les déchets que nous avons ramassés sont exclusivement des déchets rejetés par la mer car les courants y déposent les déchets flottants vers ce littoral » nous confie Audrey Barbès de l’association Clean St Martin. Si les déchets ont été rejetés par la mer, il est bon de préciser que ce sont également des déchets qui ont certainement été utilisés non loin de là : gobelets et contenants jetables, pailles, emballages, couverts, sachets, étiquettes, bouchons, polystyrène. L’association Clean St Martin, créée en 2018, appelle la population saint-martinoise à changer ses habitudes de consommation en utilisant des objets réutilisables pour réduire cette pollution inutile. Partis du point de rendez-vous au niveau du cimetière de Grand-Case dès 8h30 dimanche dernier, les 24 bénévoles se sont attelés à nettoyer la parcelle à gauche en bout de plage, n’hésitant pas à se mouiller pour mener à bien leur mission. La plage de galets était en tout cas immaculée après le passage des nettoyeurs dominicaux. Comme le veut la tradition, après l’effort, le réconfort : toute l’équipe s’est retrouvée, en toute bienveillance, autour d’un rafraîchissement afin d’échanger leur ressenti et leur expérience entre les habitués et les nouveaux arrivants. La prochaine opération de nettoyage de l’association Clean St Martin aura lieu courant du mois de mai. En attendant, pour celles et ceux qui désirent suivre le travail de l’association Clean St Martin, elle est dorénavant disponible sur Instagram : asso_clean_st_martin. Encore bravo à l’équipe pour leur contribution continue à protéger l’environnement et à maintenir propres les plages de Saint-Martin. _Vx

