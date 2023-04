CULTURE : L’association Speedy Plus présente la pièce de théâtre « Mots pour maux »

Ce jeudi 27 avril, deux représentations gratuites de la pièce « Mots pour maux » se tiendront au théâtre de la Chapelle sur des thèmes forts comme le bonheur, la souffrance, l’amour, la violence et l’accomplissement de soi. Le public est cordialement invité à assister à cette double manifestation, 9h et 15h, proposée par Calvin Bryan, président de l’association Speedy Plus.

Du haut de ses 78 ans, Calvin Bryan est un grand monsieur au grand cœur. Sophrologue et entraineur d’athlétisme, le président de Speedy Plus est également un profond philanthrope qui œuvre au quotidien pour sortir la population saint-martinoise de la détresse. Depuis le passage dévastateur d’Irma, la piste d’athlétisme à Quartier d’Orléans est inutilisable : « il n’y a plus de sécurité, on ne peut plus entrainer les enfants dans ces conditions à Quartier d’Orléans ». Si l’entraineur continue de former certaines jeunes à Marigot en attendant de relancer le club lorsque des infrastructures en bonne et due forme seront disponibles, l’association Speedy Plus a développé son volet de réinsertion par le sport afin de proposer des activités annexes. « Après Irma, la récente pandémie et les inondations à cause de la tempête Fiona, il y a une grande détresse sur l’île, une détresse mentale, et il fallait faire quelque chose pour aider la population » nous confie Calvin Bryan. Grâce à une subvention de la Collectivité, toutes les activités proposées par Speedy Plus sont entièrement gratuites. Comme la pièce de théâtre « Mots pour maux » qui se jouera en deux temps ce jeudi 27 avril au théâtre de la Chapelle de la Baie Orientale, à 9h et à 15h. Au gré du hasard de jeux de mots lors d’une conversation entre Calvin et sa fille, elle aussi sophrologue, cette dernière informe son père qu’une pièce jouant sur les mots et les maux se tient en Guadeloupe… par la sœur de son compagnon psychologue. Le président de Speedy Plus s’empresse alors de contacter Quinia Théodore, auteure et comédienne de la pièce « Mots pour maux » afin de l’inviter à Saint-Martin. Mis en scène par Fabien Quimpert, ce spectacle vivant, rythmé et culturel reprend les grands thèmes de la vie à travers divers textes : l’amour, la maladie, les rires, la paix, les défis, les violences et le désir. « Mots pour maux » accompagne le public à toucher une réalité sans tomber dans le mélodrame. Le public de ce jeudi sera en partie constitué d’associations de réinsertion, des services de la Collectivité et d’établissements scolaires du territoire. Le spectacle « Mots pour maux », qui promet d’émouvoir et de favoriser la réflexion et le débat entre jeunes et adultes grâce à l’intervention du psychologue Hans Theodore, est ouvert à toutes et à tous, gratuitement. Les inscriptions se font par téléphone (voir infos) pour les représentations de 9h et 15h. À ne pas manquer. _Vx

Infos : 06 90 57 37 62

