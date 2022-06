EMPLOI : Job Dating Tourisme 2022 : une réelle opportunité  à saisir pour les personnes  à la recherche d’un emploi

Cet événement organisé par la collectivité de Saint-Martin et ses partenaires l’Etat, Pôle Emploi, la Mission locale et la CCISM, permet de mettre en relations des personnes en recherche d’emploi avec des entreprises évoluant dans le domaine du tourisme, de la restauration, des loisirs et de l’hôtellerie pour la prochaine haute saison.

De nombreux jeunes sont venus se renseigner et poser leur candidature aux différents chefs d’entreprise présents le mercredi 15 juin à Quartier d’Orléans, puis hier à Sandy-Ground.

Le Job Dating Tourisme se poursuit aujourd’hui avec une nouvelle rencontre organisée entre les entreprises et les personnes en recherche d’emploi de 9h à 14h à Marigot (parking de la Collectivité).

Ces emplois peuvent être saisonniers, ou sur le plus long terme avec des contrats en CDD, CDI ou en contrat d’apprentissage, dans le domaine du tourisme, de hôtellerie, la restauration ou les loisirs.

Un stand, spécialement dédié aux aides à l’embauche, permettra également de renseigner les chefs d’entreprise sur les dispositifs économiques disponibles sur le territoire.

La Collectivité souhaite mettre en avant une nouvelle la politique de l’emploi, de l’insertion et de l’intégration de l’ensemble de ses demandeurs d’emploi dans une démarche de proximité au sein des quartiers.

Ce Job Dating Tourisme 2022 constitue une réelle opportunité d’entrer en contact avec des entreprises qui embauchent, dans des domaines divers. Ne manquez pas le rendez-vous d’aujourd’hui à Marigot ! _AF

