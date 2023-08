Explosion : nouveau bilan tragique de 32 morts

Le bilan de la terrible explosion qui a eu lieu le lundi 14 août à San Cristóbal, dans le sud de la République dominicaine, est passé à 32 morts. Sur les 59 blessés recensés depuis le début de l’urgence, 12 personnes restent hospitalisées.

La forte explosion a secoué la zone commerciale de San Cristóbal, capitale de la province du même nom, lundi dernier vers 15h10 (19h10 GMT). Les causes de l’explosion suivie d’un important incendie font toujours l’objet d’une enquête par le ministère public, le ministère de la défense, la police nationale et la cellule technique des sapeurs-pompiers. Vendredi dernier, le ministère public indiquait que l’origine de l’explosion se situerait dans l’entreprise Vidal Plast et que les forces de l’ordre s’intéressaient à plusieurs personnes de la société. Par le biais d’un communiqué de presse, Fadulia Rosa Rubio, procureure en chef de San Cristóbal, a annoncé qu’elle disposait de preuves qui « engagent la responsabilité pénale des responsables qui, par leurs actions, ont causé des dommages irréparables à la population ». La société Vidal Plast est enregistrée en tant qu’usine dédiée au recyclage et à l’achat et à la vente de matières plastiques en général. Elle était située dans les installations d’un ancien marché de la rue Padre Ayala, dans le centre-ville de la municipalité de San Cristóbal. Les locaux ont été évacués pour faire place à la construction d’un parking. Louis Mussington, président de la Collectivité, a réagi face à ce drame : « C’est avec effroi et consternation que nous avons appris l’événement tragique survenu lundi dernier à San Cristóbal, en République dominicaine. Une explosion dévastatrice s’est produite au centre d’un centre commercial, entraînant par la suite un incendie. 32 personnes ont tragiquement perdu la vie et de nombreux blessés sont à dénombrer. Les conséquences humaines de cet événement sont déchirantes, et nos pensées accompagnent la population dominicaine dans cette période douloureuse. Ce tragique événement nous affecte grandement, sachant que tant de Saint-Martinois partagent des connexions profondes avec la République dominicaine. En ma qualité de président de la Collectivité de Saint-Martin, je tiens à exprimer, conjointement avec l’ensemble des élus et de la population Saint-Martinoise, notre profonde sympathie et solidarité. Que la force et le réconfort soient avec toutes les victimes et leurs familles en ces moments difficiles ». _Vx

