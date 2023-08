Air Caraïbes : l’appel à la grève se poursuit jusqu’au 25 août

Le SNPNC-FO, syndicat majoritaire du personnel de cabine d’Air Caraïbes, a déclaré dans un communiqué prolonger « de nouveau l’appel à cesser le travail débuté le 11 août 2023, jusqu’au 25 août 2023 ».

Malgré le mouvement de grève lancé le 11 août dernier et prolongé dans un premier temps jusqu’au 20 août, le syndicat indiquait n’avoir reçu aucune réponse satisfaisante de la part de la direction de la compagnie aérienne sur les revendications concernant la rémunération et les conditions de travail. Le SNPNC-FO, Syndicat National du Personnel Navigant Commercial – Force Ouvrière, indiquait également que « les hôtesses de l’air, stewards et le personnel au sol, déjà fatigués et exaspérés par leurs conditions, sont désespérés de constater que la direction d’Air Caraïbes préfère dépenser les fruits de leurs efforts dans des affrètements d’autres compagnies afin de limiter les effets de la grève plutôt qu’investir sur leurs salariés ». Du côté de la direction d’Air caraïbes, aucun vol n’est annulé. La compagnie aérienne française spécialiste des Caraïbes confirme que son programme de vols sera maintenu grâce aux affrètements de renfort et aux salariés non-grévistes. Le mouvement de grève a été initié par plus de 500 employés avec le soutien du SNPNF-CO, grève durant laquelle le personnel actif et surtout les passagers doivent composer autant que faire se peut. _Vx

