Projet Forward : développement d’un écosystème de recherche et d’innovation à Saint-Martin

Une table ronde s’est tenue vendredi dernier dans les locaux de la CCISM pour présenter le projet Forward – Horizon 2020 entre élus, responsables et entrepreneurs.

Angèle Dormoy, présidente de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) s’est adressée à l’assemblée constituée d’entrepreneurs désireux de développer un écosystème de recherche et d’innovation sur le territoire. Alain Richardson, premier vice-président de la Collectivité en charge de l’Économie et des Ressources (finances et fiscalité) a pris le relais en rappelant l’importance des nouvelles technologies et de lutter ainsi contre la fracture numérique dont certains territoires isolés souffrent aujourd’hui. Cet évènement organisé par la Collectivité de Saint-Martin et en partenariat avec la CCISM s’inscrit dans le projet Forward – Horizon 2020, programme géré par la Commission européenne qui a pour objectif de renforcer les capacités de recherche et d’innovation de l’Union Européenne. Horizon 2020 vise à stimuler les capacités de recherche de l’UE afin de contribuer à l’économie de la connaissance et de faire de l’UE un des leaders mondiaux en matière de recherche et d’innovation. Le projet Forward est porté par l’UE auprès des neuf Régions Ultrapériphériques (RUP) afin de renforcer les aptitudes de ces territoires à s’insérer sur les programmations européennes, il permettra ainsi d’accroitre la compétitivité des RUP en favorisant une meilleure intégration au monde de la recherche et de l’innovation. Ce projet ambitieux a une durée de 3 ans et dispose d’une enveloppe de 4 millions d’euros financée à 100% par l’Union Européenne. Forward, organisé au sein de plusieurs modules de travail appelés « work package », est l’occasion parfaite de procéder à un état des lieux de l’écosystème local en matière de recherche et d’innovation, de relever les potentialités de l’île dans le domaine et d’évaluer la relation du tissu économique. Les intervenants ont souligné la force d’un territoire comme Saint Martin qui met en place les actions nécessaires au développement d’un secteur aussi essentiel que les nouvelles technologies. La matinée d’échange entre les développeurs, les organisateurs et les entrepreneurs a permis de renforcer le dialogue entre les différents acteurs avec pour priorité le développement territorial de ce type d’activités. La table ronde était composée en trois temps avec, entre autres, une vidéo de présentation détaillée du projet Forward, des interventions de représentants (Forward, CCISM, Réserve Naturelle, etc) et des questions / réponses avec le public d’entrepreneurs. Innover, échanger, valoriser ; Forward renforcera l’accès des RUP à la recherche européenne et Saint Martin en fera partie. _Vx

https://forward-h2020.eu

