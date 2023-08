150 kilos de déchets ramassés à Grand-Case

L’association Clean St Martin organisait dimanche dernier une opération de nettoyage aquatique dans le secteur de Grand-Case. Action qui a permis de collecter plus de 150 kilos de déchets.

Malgré les conditions météo capricieuses qui se sont dégradées au cours de l’après-midi laissant place à une pluie incessante, les bénévoles de l’association ont répondu présents pour cette matinée de nettoyage aquatique. Partis du parking du Grand Case Beach Club vers 8h30, les 18 ramasseurs se sont dirigés vers le littoral pour mener cette action tournée vers l’environnement et la protection de la biodiversité. Œuvrant sur la plage dans l’eau, les bénévoles ont procédé au nettoyage du littoral entre le Grand Case Beach Club et le ponton des lolo’s. Armés de masques, tubas et palmes, les participants ont sillonné les eaux peu profondes pour ramasser environ 150 kilos de déchets, principalement collectés dans l’eau. Chiffre qui témoigne, encore et plus que jamais, de la nécessité d’organiser ce type d’action de nettoyage menée mensuellement par l’association Clean St Martin. La matinée humide s’est terminée par un rassemblement autour d’une boisson, récompensant les bénévoles pour leurs efforts acharnés à maintenir propre le territoire de Saint-Martin. Encore un immense bravo et un tout aussi grand merci à l’équipe de Clean St Martin. _Vx

