ENVIRONNEMENT : La Collectivité appelle la population à s’exprimer sur la gestion des déchets

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Territorial de Prévention et de Gestion des Déchets (PTPGD) de Saint-Martin, la Collectivité a ouvert une consultation publique le 16 mars dernier et ce, jusqu’au 16 avril prochain. Les habitants du territoire sont invités à y participer, en français ou en anglais.

Depuis la loi du 7 août 2015, la compétence relative à la planification des déchets a été transférée aux régions, et par conséquent, à la Collectivité de Saint-Martin. Celle-ci se doit donc de créer un plan unique territorial de prévention et de gestion des déchets qui concerne les déchets non dangereux non inertes, les déchets non dangereux inertes et les déchets dangereux, qu’ils proviennent des ménages, des activités économiques, des collectivités ou des administrations. Le PTPGD, soumis à évaluation environnementale et enquête publique, comprend, entre autres, un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets ainsi qu’une planification à termes de six et douze ans prenant en compte l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, et un Plan Territorial d’Action en faveur de l’Économie Circulaire (PTAEC). La Collectivité de Saint-Martin se déclare « fortement engagée dans une stratégie de collecte sélective et de valorisation des déchets. De nouveaux dispositifs de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets viendront prochainement renforcer les actions déjà menées. Pour aller plus loin tout en réduisant la production des déchets, il convient de développer aujourd’hui de nouveaux objectifs tout en répondant à l’obligation règlementaire d’élaboration d’un Plan Territorial de Prévention et de Gestion des Déchets ». La Collectivité appelle donc la population à partager avis et suggestions afin d’enrichir le PTPGD. La consultation du public est ouverte jusqu’au 16 avril 2023 (voir liens ci-dessous pour y participer). _Vx

Version française : https://forms.gle/MwTAx4TAMmLA1chK9

English version: https://forms.gle/KkWipEHeYfKZjYQV7

