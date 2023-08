Nouvel entrainement mensuel de la SNSM

C’est le dernier samedi du mois de juillet qu’une douzaine de sauveteurs en formation et opérationnels au sein de la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Saint-Martin (SNSM) se sont réunis pour un entrainement spécifique basé sur les radeaux de survie.

À bord des deux moyens nautiques de la station, les sauveteurs se sont dirigés vers Anse Marcel, lieu choisi afin de participer à une formation technique et pratique sur le fonctionnement et l’utilisation des radeaux de survie, containers blancs et cylindriques observable sur des navires. La patronne en second de la SNSM, spécialisée dans ces équipements, a naturellement partagé ses savoirs techniques et pratiques dans le domaine.

Dans un premier temps, les stagiaires ont donc assisté à une présentation détaillée des différents modèles de radeaux, de leurs équipements ainsi que leurs principes de fonctionnement et d’utilisation. Dans un second temps, un radeau « périmé » a été percuté et déployé afin que les sauveteurs puissent s’exercer avec ce dernier. De nombreux exercices d’approche à la nage, de hissages à bord, d’utilisation des moyens de signalisation et enfin de retournements ont été réalisés. Pour terminer, une fois les sauveteurs de la SNSM familiarisés avec cet engin, c’est un test grandeur nature de ce que peut être la survie de 10 personnes à bord d’un tel radeau qui a été effectué. Le test a permis à toutes et tous de se rendre compte de ce que pourrait être, les cas échéants, les dures conditions de « vie » à bord de tels radeaux. Enfin, après avoir replié et remonté le radeau à bord du navire de la SNSM, les bénévoles ont regagné la station pour la fin de l’entrainement. La SNSM remercie encore les formateurs pour ce partage de connaissances et les participants pour leur temps et leur motivation afin d’être toujours prêts pour aider les autres. Si vous aussi, vous voulez rejoindre la SNSM et donner de votre temps et de votre énergie pour sauver des vies, n’hésitez pas à assister à l’une des réunions hebdomadaires les jeudis soirs de 19h à 20h. _Vx

Infos : +590 690 76 75 00

238 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter