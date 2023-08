La grande journée Portes Ouvertes des Sports le 9 septembre prochain

Comme chaque année, la Collectivité de Saint-Martin et son service des Sports organisent la journée Portes Ouvertes des Sports. Cette année, l’évènement incontournable des sportifs aura lieu le samedi 9 septembre dès 9h à la Halle des Sports du Stade Vanterpool à Marigot.

Durant cette matinée de découverte, le public pourra retrouver dans cette manifestation le panel des disciplines sportives disponibles sur le territoire de Saint-Martin et inscrire les enfants désireux de s’initier à une pratique sportive de façon régulière. De 9h à 13h le samedi 9 septembre 2023, la grande journée Portes Ouvertes des Sports de la Collectivité se tiendra sur le site du stade Vanterpool de Marigot avec l’ensemble des partenaires associatifs et sportifs prêts à accueillir petits et grands pour une matinée dédiée aux disciplines sportives telles que le football, le basketball, le volleyball, la gymnastique ou encore la boxe, il y en aura pour tous les goûts. L’entrée est totalement gratuite et ouverte à toutes et tous. Rendez-vous le samedi 9 septembre prochain à partir de 9h au Stade Vanterpool de Marigot. _Vx

Infos : 05 90 29 59 13

