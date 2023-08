VOILE : Belle performance d’Emilien Le Normand aux championnats de France Espoir

Les championnats de France Espoir de la Fédération Française de Voile se sont déroulés du 19 au 24 août à La Rochelle avec pas moins de 700 participants âgés de 14 à 21 ans qui se sont affrontés dans différentes catégories et modèles de dériveurs tel que les Laser, 420, Open 570 et catamarans de 15 pieds.

Emilien Le Normand du club SMVT (St Martin Voile pour Tous) de Friar’s Bay était sélectionné avec d’autres coureurs de la Ligue de la Guadeloupe afin de participer en LASER ILCA4 Masculin avec 80 autres concurrents eux aussi retenus depuis d’autre ligues de France et d’outre-mer pour participer aux championnats de France Espoir FFV.

Au premier jour de régates de dimanche, Emilien a cherché ses marques dans un vent faible, sans démériter, mais avec une grimace de retour à quai. Il a dès le lendemain et le surlendemain fait preuve de progrès et terminé de très belles manches entre les 15ème et 20ème places. Pour la journée du mercredi 23 août dernier, malgré l’attente et l’impatience de tous les compétiteurs, aucune course ne sera lancée en raison de la canicule et de l’absence complet de vent. Le lendemain, dernier jour du championnat, une belle brise avec 25 nœuds de vent va clôturer l’évènement en beauté. Après 12 manches courues, Emilien se classe 30ème au général, ce qui est une très belle performance pour un premier championnat avec très peu de points d’écart pour atteindre le top 20. On peut aussi souligner qu’il finit 3ème au classement des coureurs nés en 2009 (U15) face à des coureurs de 2007/8 (U17). C’est une grande première qu’un coureur de Saint-Martin participe aux championnats de France Espoir FFV et une énorme satisfaction pour les membres et encadrants du jeune club de voile SMVT de Friar’s Bay créé par Antoine Bonna juste après le passage de l’ouragan Irma. Emilien et d’autres coureurs prometteurs du club SMVT sont déjà dans l’objectif de reprendre les entrainements dès le 15 septembre avec de belles ambitions pour la saison 2023-2024 afin de représenter l’île de Saint-Martin au niveau régional, national et même international. Encore bravo à Emilien pour sa performance ! _Vx

