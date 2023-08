Saint-Martin fait sa promotion à Saint-Kitts

Une délégation de l’Office de Tourisme participait à la première édition du Caribbean Unity Business Expo (Cube) sur l’île voisine, le 18 août dernier. Objectif : mieux cibler la clientèle en provenance de Saint-Kitts dans les actions de promotion menées sur le marché régional.

Dans le cadre de ses opérations marketing programmées à l’horizon 2024, l’Office de Tourisme participait depuis quelques semaines à des réunions de travail avec Makana Ferry, qui assure la desserte entre St Kitts, Saint-Martin/Sint Maarten, Statia et Saba. Bien positionné sur le marché régional, l’Office de Tourisme reste en effet attentif au développement de l’inter-connectivité entre les îles voisines. Avec le soutien du Makana (100 places), St Kitts est une île émettrice particulièrement ciblée pour attirer une clientèle lors des évènements phares de la destination Saint-Martin. Dans ce contexte de coopération, les représentants de l’Office de Tourisme de Saint-Martin avaient également pris attache auprès des professionnels du tourisme de l’île voisine (agents de voyage, médias, Office de Tourisme de St Kitts).

Sur proposition de Makana Ferry, Grégoire Dumel et Narissa Page, respectivement responsable et chargée du service local et régional de l’Office de Tourisme, se sont rendus à St Kitts le 18 août pour participer au Cube (Caribbean Unity Business Expo). L’évènement, organisé par les organismes publics ainsi que les offices de tourisme de Saba et Saint Eustache, en étroite collaboration avec Duo Brandits et Makana Ferry, permet de créer des liens durables entre professionnels et acteurs du tourisme au niveau régional, et de mettre en avant les entreprises auprès du grand public. Plus d’une trentaine d’exposants en provenance de Saba, Statia, St Kitts, Sint Maarten et Saint-Martin, s’étaient ainsi donnés rendez-vous.

La délégation saint-martinoise a également rencontré deux agents de voyage : Olivia Bassue de Travel World et Zandra Wharton de Kisco Travel. Ces premiers échanges visaient à anticiper les futures collaborations qui permettront de promouvoir la destination Saint-Martin auprès des Kitticiens. Pour Grégoire Dumel et Narissa Page, le Cube constituait une belle opportunité de rencontres et d’échanges avec leurs homologues du Saint Kitts Tourism Authority, la directrice générale adjointe Melnecia Marshall, ainsi que Tivanna Wharton, secrétaire permanente du Ministère du Tourisme kitticien. Des rendez-vous ont été programmés pour travailler sur les opportunités de collaboration et de développement sur l’année 2024. Une mise en lumière de Saint-Martin qui devrait rapidement porter ses fruits.

