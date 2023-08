Le député Frantz Gumbs dénonce le prix élevé des billets d’avion

Dans un courrier officiel adressé au nouveau ministre des outre-mer, Philippe Vigier, en date du 21 août dernier, le député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Frantz Gumbs, alerte l’homme politique afin que des mesures concrètes soient prises pour enrayer la situation du transport aérien.

Le député entre dans le vif du sujet dès le début de son courrier : « Depuis le 13 décembre 2022 et ce pour une durée indéterminée, la compagnie française Air Caraïbes n’opère plus entre sa base à Paris-Orly et l’aéroport de Sint-Maarten – Princess Juliana, décision « prise pour des raisons strictement économiques ». Cet état de fait a donc créé une position de monopole de la compagnie aérienne Air France sur le transatlantique ». Outre ce constat, l’inflation sur le prix des billets d’avion : « En juin 2023, l’indice des prix du transport aérien de passagers indique que vers l’Outre-mer, la hausse des tarifs est de 12,3 % » précisant néanmoins que la situation est contrastée avec les hausses les plus marquées vers les Antilles contre les baisses pour la Polynésie et Mayotte. Dans un contexte de grèves répétées au sein des compagnies aériennes au cœur de la saison touristique pour les deux îles de sa circonscription, le député Frantz Gumbs précise : « La chute d’Air Antilles [en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pour deux mois] et le mouvement de grève chez Air Caraïbes a drastiquement augmenté les prix des billets en réduisant le nombre d’acteurs. Or les prix sont déjà élevés, à la suite d’une entente sur des « hausses de tarifs, de baisse d’offre et sa répartition » entre plusieurs compagnies relevée en mars par l’Autorité de la concurrence ». Au final, ce sont les familles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui sont lésées, particulièrement celles avec des étudiants expatriés ou des personnes souffrantes nécessitant une évacuation médicale vers la Guadeloupe ou la métropole. Avec une saison touristique déjà impactée par le contexte du transport aérien, le député craint une « dégradation inéluctable de la continuité territoriale entre nos territoires et l’hexagone ». Autre point qui envenime la situation, l’annonce du Ministre délégué en charge des transports sur « le financement de la transition écologique » qui entend augmenter la taxe sur les billets d’avion pour financer le secteur ferroviaire et occasionnera une nouvelle inflation des prix : « Des prix absolument exorbitants sont déjà pratiqués, en particulier par Air France sur le transatlantique et par Air Caraïbes sur le régional, et ne manquent pas de créer une vive angoisse pour les familles, à quelques jours de la rentrée scolaire, et pour les milieux économiques qui n’ont aucune visibilité à quelques semaines d’une nouvelle saison touristique ». Frantz Gumbs appelle Philippe Vigier à « à prendre les mesures urgentes et conservatoires qui s’imposent ». _Vx

