Sargasses : Information à la population

Dans le cadre de la surveillance sanitaire des échouements de sargasses, une concentration en hydrogène sulfuré (H2S) de 5 ppm a été mesurée ce jeudi 24 août 2023 à proximité des sargasses échouées dans la baie de Cul-de-Sac, ce qui correspond au seuil du niveau « rouge ».

Le préfet Vincent Berton précise que ce taux de 5 ppm a été mesuré à 5 mètres des échouements de la plage de Cul-de-Sac. Le taux mesuré au niveau des habitations de Cul-de-Sac est quant à lui inférieur : 1,8 ppm. Ce niveau d’alerte ne concerne que la plage de Cul-de-Sac et pas les autres sites de l’île de Saint-Martin touchés par des échouements. Conformément aux indications de l’agence de santé, le préfet recommande fortement à l’ensemble de la population d’éviter la zone d’échouements de sargasses de Cul-de-Sac et de ne pas se placer sous le vent des émissions de gaz. Les habitants de ces quartiers sont appelés à la plus grande vigilance. En cas de symptômes (yeux ou gorge qui piquent, larmoiements, maux de tête, difficulté respiratoire, toux, démangeaisons, vomissements, vertiges), les personnes concernées sont encouragées à s’adresser à leur médecin ou à leur pharmacien. Les services et les prestataires de la Collectivité de Saint-Martin sont mobilisés pour procéder le plus rapidement possible à l’évacuation des sargasses échouées. La situation fait l’objet d’un suivi coordonné des services de l’État et de la Collectivité. Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce jeudi 24 août, Météo France classe le niveau de risque à moyen pour les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Le flux dominant est de secteur est autour des îles. De nombreuses algues entre Saint-Martin et Anguilla sont la source des arrivages répétitifs sur le nord-est de l’île française. Entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, plusieurs radeaux sont en transit vers Sint Marteen. Dans l’est et le nord-est de Saint-Barthélemy, de nombreux radeaux épars vont occasionner des arrivages ponctuels, parfois sur des zones inhabituelles. Plus loin, à 30 km et plus, à l’est de Saint-Barthélemy, une vague de radeaux et filament est en rapprochement annonçant des arrivages importants en ce début de semaine. _Vx

693 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter