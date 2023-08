Un avion d’Air Antilles percute un hélicoptère à l’atterrissage

Grosse frayeur le jeudi 24 août sur la piste de l’aéroport Rémy-de-Haenen de Saint-Barth, un avion twin-otter de la compagnie Air Antilles a percuté un hélicoptère lors de son atterrissage.

Le jeudi 24 août 2023 à 11h42, l’appareil de la compagnie Air Antilles en provenance de Pointe-à-Pitre entame sa descente pour atterrir sur la piste de l’aéroport Rémy-de-Haenen avec à son bord, six passagers et deux pilotes. Selon nos confrères du Journal de Saint-Barth, l’aéronef ne survolait pas le rond-point de la Tourmente pour atterrir mais se présente à l’autre bout de la piste, du côté de la baie de Saint-Jean, en raison d’un vent Nord-Nord-Est plutôt calme. Le pilote aurait alors perdu le contrôle de l’appareil, en raison notamment d’un problème au niveau du train d’atterrissage (blocage des roues). Lorsque l’avion est sorti de l’axe de la piste, il est venu percuter violemment un hélicoptère de la compagnie West Indies, en stationnement et vide de toute personne. L’aile gauche du Twin DHC6 immatriculé F-OMYS d’Air Antilles est arrachée lors de la collision. Les images vidéo de l’accident sont impressionnantes mais heureusement, aucun victime grave n’est à déplorer. Seule une passagère de l’avion a souffert d’un léger traumatisme. Les équipes de secours se sont mobilisées peu après la collision entre les deux appareils pour prendre en charge les huit personnes concernées. Une cellule de soutien psychologique a été activée à l’attention de ces dernières. Une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident a été ouverte et confiée à la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens du Raizet aux Abymes qui devait se rendre sur les lieux vendredi dernier. La première vice-présidente de la Collectivité de Saint-Barthélemy, Marie-Hélène Bernier, et le quatrième vice-président, Maxime Desouches, ont rejoint l’aéroport dès l’annonce de l’accident. _Vx

Deux numéros Vert sont mis à disposition des familles : +33 1 55 98 58 93 (pour les familles et proches ayant des passagers à bord de l’avion) et : +33 1 55 98 58 93 (assistance psychologique à l’attention des collaborateurs)

