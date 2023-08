Ouverture du Grand Îlet du lagon de Simpson Bay au public

La Fête de Sandy Ground fut un jour particulièrement important pour l’association Nature is The Key qui proposait aux officiels la visite du Grand Îlet du lagon de Simpson Bay, nettoyé et co-géré par l’équipe associative.

Juliette Irish, présidente de Nature is The Key (NTK), porte ce projet dans le cadre de sa formation du Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport (DEJEPS) et l’a présenté à la presse début juin avec une énergie sans pareille. Avec pour objectif d’entrer en interaction avec l’environnement dans un esprit de convivialité, ce lieu de rencontres dédié à la découverte de la nature a non seulement une vocation pédagogique mais aussi celle de préserver la biodiversité. Grâce à une signature tripartite avec le conservatoire du littoral et la Collectivité depuis 2022, l’association Nature is The Key est co-gestionnaire de l’îlet. Après un grand nettoyage de la zone, l’aménagement et la maintenance seront effectués par les bénévoles de l’association, renforcée par plusieurs jeunes de Sandy Ground. Les équipements et les parcours pédagogiques définis dans le plan de gestion sont en cours de réflexion, que ce soit les tables de pique-nique ou les panneaux de sensibilisation des espèces présentes sur la zone. Avec ce projet salué par les officiels lors de leur visite, NTK entend redynamiser le quartier de Sandy Ground en offrant un nouvel espace axé sur la nature et l’éducation environnementale qui pourra répondre aux besoins de divertissement et de socialisation des résidents tout en ouvrant des opportunités de renforcement des liens sociaux et d’apprentissage de la protection de l’environnement. Un système de navettes sera mis en place par Nature is The Key afin d’accéder au Grand Îlet. Si les visites ont dû être annulées samedi dernier au vu des prévisions météorologiques, l’expédition de ce samedi 26 août sera possible entre 10h et 15h. Et dès le début de l’année académique, tous les premiers samedis du mois en période scolaire. Rendez-vous au local de l’association Nature is The Key (71A rue principale de Sandy Ground) pour découvrir le Grand Îlet fraîchement nettoyé et s’octroyer un moment de ressource avec la nature. _Vx

Infos : +590 690 13 35 94

