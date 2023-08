Seconde édition de l’Expo Health, Sport and Culture ce samedi à Philipsburg

Le ministère du Sport et de la Culture de Sint Maarten réitère son partenariat avec Nagico Insurances en organisant la deuxième édition de l’expo annuelle axée sur la santé, le sport et la culture qui se tiendra ce samedi 26 août de 7h à 13h au complexe sportif Raoul Illidge de Philipsburg.

Après le franc succès du premier numéro qui accueillait plus d’un millier de personnes, la grande Expo Santé, Sport et Culture revient ce samedi 26 août en matinée. « L’objectif de cet événement depuis sa création est de présenter un échantillon représentatif des organisations de santé, de sport et de culture de l’île, tout en donnant aux participants un accès gratuit aux professionnels de santé dans des domaines spécifiques, la possibilité de se faire tester gratuitement (diabète, HIV) et des consultations sur place. » indique Rodolphe Samuel, ministre de l’Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Pour Lisa Brown, responsable marketing de Nagico : « En tant que fournisseur d’assurance maladie et dommages, nous comprenons l’importance de sensibiliser à un mode de vie sain et équilibré et, au travers de cet événement et de ce partenariat, nous visons à favoriser un sentiment de communauté et à fournir des informations précieuses pour atteindre et maintenir ce mode de vie sain et heureux ». L’Expo proposera de nombreuses animations et démonstrations en mettant en valeur une partie du patrimoine culturel avec des spectacles de danse captivants, de la musique traditionnelle et des expositions artistiques. Les participants pourront également s’initier à des activités interactives de sport et de danse, des cours de yoga, capoeira, zumba, et des entraînements de football, volley-ball ou encore une initiation à l’équitation. Les visiteurs pourront également affronter les officiels du gouvernement de Sint Maarten sur des courses d’obstacle, dans la joie et la bonne humeur qui caractérisaient la première édition. En 2022, la grande Expo présentait plus de 80 organisations et associations, réunissant plus d’un millier de visiteurs venus découvrir les services et opportunités offerts par cet évènement qui s’est avéré bénéfique pour la communauté. Rendez-vous au complexe sportif Raoul Illidge ce samedi 26 août dès 7h. _Vx

