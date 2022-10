TOURISME : La destination Saint-Martin fait sa promotion en Argentine !

Du 1er au 4 octobre, l’Office de Tourisme a participé à la 25ème édition du salon FIT (Feria Internacional de Turismo) à Buenos Aires, l’un des événements promotionnels les plus importants d’Amérique latine.

Sur un superbe stand de 26 m2 orné de panneaux illustrant toutes les facettes de l’île, Saint-Martin a soigné son image auprès des Argentins durant les 4 jours du salon FIT. Avec près de 50 pays participants, cet événement international était en effet incontournable pour l’Office de Tourisme, qui a pu établir de nombreux contacts commerciaux et repositionner la destination sur ce marché.

Si les Argentins connaissent et apprécient déjà Saint-Martin, la reconstruction post-Irma et la rénovation du parc hôtelier nécessitaient une valorisation pour faire redécouvrir la destination. Depuis le mois de juin dernier, la reprise des vols de la compagnie Copa Airlines entre Panama City et Sint Maarten, avec deux rotations par semaine, offre également une excellente desserte de l’île pour l’ensemble des pays d’Amérique latine, permettant d’éviter un détour par Miami.

Plus de 73000 visiteurs présents dont 2600 professionnels

Le samedi 1er et dimanche 2 octobre, la délégation de l’Office de Tourisme, ses représentants en Argentine, ainsi que le conseiller territorial, Marc-Gérald Ménard, ont accueilli le grand public.

Lundi 3 et mardi 4 octobre, les portes du salon FIT étaient ouvertes aux professionnels. Après avoir rencontré la presse spécialisée locale, les représentants de Saint-Martin ont enchaîné un nombre important de rendez-vous avec les tours opérateurs et agents de voyage souhaitant vendre la destination auprès de leur clientèle et obtenir des contacts pour l’accueil de groupes. De fructueux échanges ont également eu lieu avec les représentants de partenaires importants en Argentine tels que la compagnie aérienne Copa Airlines et le groupe hotelier AM Resorts (Secrets). « Nous avons senti un intérêt très fort des Argentins pour la destination car il y a eu un important renouveau de l’offre depuis Irma » commente le chargé de Communication de l’Office de Tourisme, Sacha Bresse. « Pour nombre de professionnels c’est une offre nouvelle en catalogue, et pour nous une excellente opportunité d’asseoir notre présence sur ce marché. Une forte attente du public argentin qui devrait générer des retombées économiques assez rapides, d’autant qu’il existe une certaine familiarité entre la culture plutôt européenne de ce pays et l’offre de la destination Saint-Martin ».

Avec le Brésil, l’Argentine reste la cible commerciale principale en Amérique Latine. Ce marché est d’autant plus attractif qu’il dispose d’un potentiel important de voyageurs sur des périodes plus calmes à Saint-Martin, car ses ressortissants voyagent beaucoup au cours de la saison hivernale argentine, entre mai et août. _AF

