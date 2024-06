Programme « B Activ » : de nombreuses activités proposées à la jeunesse locale

En septembre 2023, « B Activ » a repris ses activités, permettant à l’association de continuer à développer un programme spécialement conçu pour les jeunes de 13 à 17 ans résidant à Sandy Ground.

En partenariat avec divers intervenants et clubs sportifs professionnels tels que le club Caribbean Shidokan, l’Association Saint Martin Voile Pour Tous, Jet Paradise et le conseiller numérique France Services, ce programme offre une multitude d’opportunités enrichissantes. Le programme « B Activ » propose des activités sportives, culturelles et numériques, incluant des séances d’entraînement en self-défense, danse et sports nautiques, ainsi que des ateliers de découverte numérique, d’exploration culturelle et d’impression 3D. De plus, l’association offre un suivi informatif pour orienter les jeunes vers des carrières professionnelles liées aux activités pratiquées. Grâce au soutien de la Politique de la Ville, de la Cité éducative, ainsi que des partenaires associatifs tels que la CAF et la Collectivité de Saint-Martin, l’ACM a pu offrir aux jeunes sélectionnés un programme éducatif, ludique et adapté à leurs attentes.

Ce programme a été élaboré en concertation avec les jeunes eux-mêmes, tout en tenant compte des opportunités de partenariats disponibles. Bien que le programme se termine le 30 juin prochain, les jeunes manifestent déjà leur enthousiasme à renouveler leur inscription pour l’année 2024-2025.

Pour plus d’informations sur l’association ACM FIVE B et ses initiatives, veuillez contacter : Service coordination : fivebleisure@gmail.com

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter