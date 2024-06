JOURNÉE MONDIALE DU VITILIGO – V.E.I.S.S. : l’inspiration à l’honneur en 2024

Juin est le mois mondial de sensibilisation au vitiligo avec une date particulièrement importante pour l’association locale Vitiligo Educate Inspire & Support SXM (V.E.I.S.S) : la journée mondiale du vitiligo ce 25 juin.

Fondée par Gerline Isaac en 2021, l’association V.E.I.S.S. permet aux personnes vivant avec le vitiligo de gagner en confiance et en estime de soi tout en faisant face aux traumatismes psychologiques qu’occasionne cette maladie auto-immune permanente.

Le vitiligo est une maladie de l’épiderme qui se caractérise par des taches blanches, ou dépigmentation, qui apparaissent et s’étendent surtout sur le visage, les extrémités et les articulations. La raison d’être de V.E.I.S.S. réside également dans sa volonté d’améliorer la compréhension du public sur le vitiligo afin d’éradiquer la stigmatisation, et de promouvoir un bien-être mental et physique positif pour toutes les personnes touchées par cette pathologie non-contagieuse.

Regorgeant de valeurs profondes comme l’empathie, l’autonomisation, la tolérance et le respect avec une énorme dose d’amour et de bienveillance, les membres de V.E.I.S.S. sont particulièrement actifs sur le territoire. La première année fut axée sur la sensibilisation avec, entre autres, une large campagne de promotion pour le mois international de la femme en mars 2022 mettant en lumière les femmes inspirantes de la communauté et deux collectes de fonds dans une ambiance conviviale et rassembleuse.

En 2023, place à l’éducation (la lettre E de V.E.I.S.S.) avec le brillant projet d’initiation scolaire en collaboration avec l’Université Américaine des Caraïbes (AUC) qui a d’ailleurs récemment octroyé une subvention à l’association locale pour développer ses actions indispensables à une société plus tolérante. En touchant plus de 600 élèves en partie hollandaise par le biais d’une présentation et une feuille de travail interactive, l’association a ainsi pu analyser plus en détails les connaissances sur le vitiligo. Avec seulement 33,8% des enfants familiarisés au vitiligo, le combat pour la sensibilisation et l’éducation continue plus que jamais.

Cette année 2024, marquée par l’inspiration (la lettre I de V.E.I.S.S.), est un prolongement du travail impressionnant abattu par la structure qui porte haut la couleur violette représentative du vitiligo. Le 17 juin dernier, 120 élèves de trois écoles en partie française ont participé à ce nouveau volet du projet scolaire au travers d’une présentation attrayante effectuée par V.E.I.S.S. en collaboration avec la médiathèque de Concordia.

30 d’entre eux seront sélectionnés pour participer au concours de rédaction qui aura lieu ce vendredi 28 juin, avec pour consigne de rédiger un essai encourageant l’acceptation des personnes confrontées à des défis, y compris celles vivant avec le vitiligo. 32 livres ont aussi été donnés gracieusement par V.E.I.S.S. aux écoles publiques et à la bibliothèque, ouvrages explorant diverses expériences liées au vitiligo chez les enfants et les adolescents. D’autres actions se poursuivront en 2024 comme l’immanquable Sunrise Zumba en novembre et la grande conférence sur la santé et le bien-être en décembre prochain.

Le slogan de V.E.I.S.S. caractérise parfaitement l’âme de l’association : We do not see color, we see love (Nous ne voyons pas la couleur, nous voyons l’amour). _Vx

Infos : +590 690 77-0746 / +1721 526 9241 – veissxm@gmail.com

Facebook : Vitiligo Educate Inspire & Support SXM VEISS

Instagram : VEISSXM_VIT

