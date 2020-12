Mario, Bistrot à succès !

La cuisine de Mario nous régale depuis de nombreuses années.

Ce sympathique québécois a ouvert Mario’s Bistrot au pont de Sandy-Ground en 1995 où il y a construit sa réputation et fidélisé sa clientèle. Vingt ans après, en 2015, il se déplace pour venir installer son « Bistrot » à Porto Cupecoy au bord de la Marina.

Enfin en décembre 2020, c’est « The Cliff » qui l’accueille pour le plus grand bonheur des résidents et de ses fidèles clients.

Mario Bistrot, The Cliff, 7 Rhine Road, Cupecoy. Ouvert midi et soir, sur réservation uniquement. 0690 777 244 ou +1 721 523 2760.

Fermé le lundi et dimanche soir.