Sondage Made in SXM : Suite à l’attaque de requin à la Baie Orientale, comptez-vous changer vos habitudes de baignade ?

Jérôme, plagiste à la BO

« Non, pas particulièrement. J’estime qaue cette femme a malheureusement manqué de chance. Je pense que c’est un cas isolé et que les Antillais ne vont pas agir différemment, ma femme donne des cours de natation en mer et tout le monde a répondu présent. »

Michèle, touriste

« J’essaye de ne pas tomber dans la psychose des « Dents de la mer » mais j’avoue que pour le moment, je ne vais pas m’aventurer plus loin que le dessus de mes genoux »

Hélène, Windy Reef / Club de surf

« Étant depuis 27 ans sur le Galion, être dans l’eau, c’est ma vie, ma passion. Cet accident défie toutes les lois statistiques concernant les attaques et de surcroit sur un territoire où il n’y a jamais rien eu de tel. On a néanmoins renforcé notre kit de secours sur le bateau et on va se munir de bracelets anti-requins. Même si la vigilance devient une seconde nature quand tu surfes, j’ai été certes sous le choc de la nouvelle et j’ai perdu un peu de mon insouciance mais l’appel de l’eau est plus fort, il faut y aller, le temps va restaurer notre confiance. »

Si vous apercevez un requin près de vous lors de vos 100m de crawl matinal, écartez-vous de son chemin sans lui tourner le dos ou faire de mouvement brusque. Maintenez toujours le contact visuel et même si un requin ferme les yeux lorsqu’il attaque, visez cette zone sensible ainsi que les branchies.

Surtout, ne paniquez pas (même si c’est plus facile à écrire qu’à faire).

