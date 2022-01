POLITIQUE : 2022, année d’élections

Les Saint-Martinois inscrits sur les listes électorales seront appelés à voter trois fois cette année.

Ils devront tout d’abord élire le nouveau conseil territorial. Les élections locales auront lieu le dimanche 20 mars et le dimanche 27 mars (en cas de second tour). Puis ils devront élire le président de la République, l’élection aura lieu les 10 et 24 avril, la veille aux Antilles. Enfin, ils devront renouveler l’Assemblée nationale, les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin, la veille également aux Antilles.

Pour s’inscrire sur les listes, il faut se rendre en Collectivité ; il est encore possible de s’inscrire pour voter en mars, avril et juin.