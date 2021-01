Association Clean Saint-Martin : Rendez-vous dimanche 17 janvier à l’embarcadère de Cul-de-Sac pour une nouvelle grande opération de nettoyage

L’Association Clean Saint-Martin organise ce dimanche 17 janvier de 8h30 à 11h30 une nouvelle grande opération de nettoyage écocitoyenne à l’embarcadère de Cul-de-Sac. Venez nombreux !

Cette mission est accessible à tous, y compris pour les enfants.

Prévoir gourde d’eau, baskets/chaussures fermées, protections solaires (casquettes, crème solaire) et gants (sinon un lot sera disponible sur place).

Les membres de l’Association Clean Saint-Martin, de plus en plus nombreux, profitent de l’occasion pour adresser leurs meilleurs vœux à la population saint-martinoise et forcément à tous les amoureux de la nature ! _AF