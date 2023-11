ASSOCIATION : Lancement du programme Art For Science Kids & Youth

Ce samedi 4 novembre restera un jour important pour la jeunesse saint-martinoise, il marquait le lancement officiel du programme Art For Science Kids & Youth et le partenariat entre Art For Science, l’association porteuse du dispositif, et Mood SXM pour récolter des fonds.

Le programme pilote Art For Science Kids & Youth est destiné à une cinquantaine de jeunes entre 7 et 16 ans sur le territoire de Saint-Martin. Deux établissements scolaires, l’école publique Elie Gibs de Grand-Case et Happy School, et deux associations, Cobraced et Horizon Bosco, bénéficieront de ce nouveau dispositif de 14 immersions au cœur de l’art et des neurosciences. Pour Mélanie Dal Gobbo, présidente de l’Art For Science (AFS), le but de ce programme éducatif et innovant est de permettre aux enfants et aux adolescents saint-martinois de comprendre qu’ils possèdent un cerveau unique, incroyable et magique : « qu’ils reprennent confiance en eux, même si un enfant a du mal à l’école, avec la société, s’il se sent rejeté, s’il ne contrôle pas sa colère, cette colère peut être exprimée autrement. Avec AFS Kids & Youth, les enfants découvriront dans l’art comment mieux apaiser ces émotions, ils vont explorer au travers du programme le théâtre, la musique, la peinture, la chorale, le cirque, la sculpture, la danse ou encore le cinéma ». Le lancement du programme dans les 4 structures se déroulera courant de cette semaine. En guise de préambule, un évènement s’est tenu samedi dernier au Mood SXM de Grand-Case avec AFS qui présentait le programme au grand public et la mission de l’association : défendre les bienfaits de l’art sur le cerveau. Céline et Schmitt, fondateurs de Mood, ont choisi de collaborer avec AFS à partir de ce 4 novembre et ce, jusqu’au samedi 2 mars 2024, en reversant un euro (voire plus selon la générosité des clients) de chaque commande effectuée dans leur restaurant au programme AFS Kids & Youth. Avec pour volonté de soutenir la jeunesse saint-martinoise et les actions locales, Céline et Schmitt entendent donner autant qu’ils reçoivent sur ce territoire qui leur est cher, en aidant les associations qui défendent des valeurs de bien-être et d’alimentation saine pour le cerveau et la santé. La rencontre entre AFS et Mood SXM coulait donc de source. Une artiste bien connue de Saint-Martin était également présente samedi dernier, la photographe Agnès Etchegoyen. Une de ses œuvres fut exposée au public, afin qu’il réagisse à brûle-pourpoint face à cette photographie en noir et blanc de femme habillée immergée sous l’eau, la tête à hauteur de la surface faisant des reflets multipliant les effets du cerveau. Chacun des témoignages motivés par l’intelligence rationnelle proposait une interprétation propre, prouvant lors de cette démonstration express que chaque cerveau est unique lorsqu’il est confronté à l’art. Passionnant. _Vx

Infos : www.artforscience.eu

