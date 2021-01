Stratégie vaccinale dans les Iles du Nord : ce qu’il faut savoir pour l’instant

Conformément à la stratégie nationale de la campagne de vaccination contre le virus Covid-19, la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin informe la population du début de la première phase, (elle a débuté le mercredi 13 janvier 2021 à Saint-Martin) et à partir du lundi 18 janvier 2021 pour Saint-Barthélemy.

La vaccination des personnes volontaires sera effectuée par un médecin ou un infirmier supervisé par un médecin. Elle se fera en deux injections, espacées de 21 jours. Chaque personne vaccinée fera l’objet d’une pharmacovigilance renforcée.

Vaccination des personnes âgées :

Dans ce cadre, les premiers vaccins ont été administrés à Saint-Martin mercredi 13 janvier pour des résidents de l’EHPAD situé à Galisbay. La vaccination concerne aussi le personnel de l’établissement âgé de plus de 50 ans et/ou présentant des pathologies. En effet, les personnes résidant en établissements sont les plus à risque de formes graves et ces structures sont reconnues pour être des lieux où le virus circule rapidement. Les professionnels exerçant dans ces structures sont également particulièrement exposés.

Vaccination des professionnels de santé :

Les professionnels de santé, y compris libéraux, les pompiers et les aidants de plus de 50 ans et/ou atteints de comorbidités avaient accès, s’ils le souhaitent, au vaccin, le mercredi 13 janvier 2021 au Centre Hospitalier Louis Constant Fleming (après manifestation d’intérêt). Les personnes âgées de plus de 75 ans et vivant à domicile pourront ensuite se faire vacciner en se manifestant par le biais d’un contact dédié qui sera communiqué très prochainement.

Les modalités de développement de la seconde phase de la campagne de vaccination à destination d’un public plus large feront l’objet d’une communication ultérieure.