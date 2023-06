ASSOCIATION : Sem Ta Route clôture sa semaine d’ateliers à Quartier d’Orléans

Dans le cadre de la semaine de l’AVS du 19 au 23 juin, le centre social Up Rising de l’association Sem Ta Route à Quartier d’Orléans propose de nombreux ateliers à la population dont les deux derniers auront lieu ce vendredi 23 juin.

Situé à la Résidence Palmeraies à Quartier d’Orléans, le centre social Up Rising s’implique au quotidien pour proposer aux habitants du quartier des activités originales et ludiques.

Cette semaine de l’AVS est l’occasion de mieux découvrir le travail de l’équipe associative et les missions menées par le centre social avec en point de mire la mixité sociale et intergénérationnelle. Le programme de la semaine fut riche et varié : atelier relaxation pour le public dès 10 ans, atelier gratuit des gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers de Saint-Martin qui a rencontré un beau succès, ou encore l’atelier Maré Tét pour maîtriser l’art de nouer un foulard sur sa tête.

Ce vendredi 23 juin marquera la dernière journée d’activités. À 16h05 jusqu’à 17h35, la cheffe Héya, assistée d’un jeune diplômé CAP, animera l’atelier pâtisserie devant un public de collégiens pour un prix symbolique d’un euro. Une séance de dance fitness se tiendra de 18h à 19h avec Sarina pour les adultes qui devront se munir de baskets, d’une tenue adaptée et d’une gourde d’eau (2,50€ pour les adhérents et 5€ pour les non-membres). En partenariat avec la CAF, la préfecture, la Collectivité et la Fédération des espaces de vie et centres sociaux de Guadeloupe et Saint-Martin, l’association Sem Ta Route, sous la direction de Laïla Freedom Agnès, invite donc la population à partager un moment convivial propice aux échanges et à l’expression de soi._Vx

Infos et inscription : 05 90 87 75 53 ou06 90 41 45 91 (Whatsapp)

