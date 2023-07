LE VILLAGE DE LA FORMATION 2023 : Aider les Saint-Martinois à se former et à trouver un emploi !

La Collectivité de Saint-Martin organise le Village de la formation qui aura lieu sur le parking de Galisbay, le vendredi 28 juillet prochain, de 14h à 19h.

Organisé dans le cadre du dispositif « La Caravane de l’emploi 2023 », le Village de la Formation est destiné à celles et ceux qui recherchent une formation qualifiante ou diplômante et qui souhaitent s’engager dans un parcours de professionnalisation et d’accès à l’emploi.

Le village de la formation regroupe une trentaine de stands disposés en circuit thématique : le recrutement, le financement, l’insertion, la mobilité, avec à votre écoute des professionnels prêts à vous conseiller et à vous orienter vers le bon parcours de formation.

Les propositions de formation sont étendues à plusieurs secteurs de métiers : le secteur sanitaire et social, le secteur du commerce et de l’industrie, l’immobilier et le BTP.

Des navettes gratuites sont mises à disposition du public pour rejoindre le site de Galisbay :

• Deux rotations de Quartier d’Orléans à Galisbay à 13h et à 16h45,

Arrêts : Belle Plaine (entrée de la Résidence la Belle Orientale), Maison France Services, Station essence, Spring (ancienne gendarmerie), Cul de Sac (car wash), Grand- Case (RN7 car wash), Rambaud (en face du E Center), Cripple Gate (devant la pizzeria), Entrée Friar’s Bay.

• Une rotation de Sandy Ground à Galisbay à 15h

Arrêt : Terrain de basket et Entrée du pont de Sandy Ground.

Pour tout renseignement, contacter le 0690 18 11 03

122 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter