ENVIRONNEMENT : Saint-Martin en vigilance rouge pour mauvaise qualité de l’air

Depuis hier jeudi 20 juillet, la concentration en particules fines dans l’air dépasse les seuils d’alerte. Conformément à l’arrêté préfectoral relatif à la qualité de l’air, la procédure d’alerte rouge est donc déclenchée.

Hier jeudi 20 juillet 2023, la concentration en particules fines PM10 dans l’air a dépassé les 50 μg/m3 en moyenne sur 24h, valeur correspondant au seuil d’information et de recommandation.

Conformément à l’arrêté préfectoral relatif à la gestion des épisodes de pollution dans l’air ambiant et face à cette prévision, la procédure d’information et de recommandation a été déclenchée hier et face à la persistance de l’épisode, la procédure d’alerte est prévue pour ce vendredi 21 juillet.

VALEUR ATTEINTE :

68 µg/m3 à la station de Marigot en moyenne entre 0h et 9h.

SEUIL ATTEINT :

Le seuil d’information et de recommandation correspond à un niveau du polluant dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaire l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et de recommandations pour réduire certaines émissions.

Recommandations sanitaires :

Pour les populations vulnérables : Femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires,

personnes asthmatiques.

Pour les populations sensibles : Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux).

En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prendre conseil auprès d’un professionnel de santé

– Privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort.

– Prendre conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté le cas échéant.

– Limiter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe.

– Limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur. _AF

