Vacances apprenantes : c’est « l’école en s’amusant » pour 200 jeunes saint-martinois !

Plus de 200 élèves des classes de CP au CM2 participent cet été aux Vacances apprenantes. Un dispositif qui leur permet de continuer à travailler les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) et pratiquer des activités culturelles et sportives.

Les périodes de congés d’été peuvent, de par leur longue durée, favoriser le décrochage scolaire. À la rentrée, il n’est pas rare de voir certains élèves émettre des difficultés à renouer avec l’école. À travers l’opération « Vacances apprenantes », l’Education nationale compte bien aider les plus jeunes à conserver leurs acquis, voire à rattraper leur retard. Les vacances apprenantes ont pour objectifs d’assurer la consolidation des apprentissages et de contribuer à l’épanouissement personnel des jeunes à travers des activités culturelles, sportives et de loisirs, encadrées par des professionnels.

Des vacances instructives…

A Saint-Martin, ce dispositif se déroule depuis le 10 juillet dernier et se termine ce vendredi 21 juillet.

Ainsi, 200 enfants, de la Grande Section au CM2, ont été pris en charge dans trois écoles couvrant l’ensemble du territoire. Une vingtaine d’intervenants et six associations et partenaire institutionnel ont accompagné les jeunes saint-martinois dans ce dispositif « école ouverte » qui répond à plusieurs enjeux essentiels : lutter contre le décrochage scolaire en conservant le lien avec l’école pendant la période cruciale des vacances scolaires et en proposant un programme de renforcement scolaire pour les élèves qui en ont besoin, permettre à des enfants qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances de bénéficier d’actions éducatives, culturelles, sportives et de plein air et ouvrir la sensibilité des jeunes aux enjeux contemporains du climat et de la biodiversité grâce à des activités de découverte de la nature. Un programme riche et varié qui séduit les enfants ! _AF

