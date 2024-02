ÉDUCATION : Le harcèlement scolaire aux cœurs des discussions du « Café des Parents »

Après une 1ère édition organisée en décembre dernier sur les thèmes de l’alimentation, le sommeil et l’utilisation des écrans, une nouvelle édition du « Café des Parents » s’est tenue ce mardi 6 février à l’école Aline Hanson avec comme thématique du jour le harcèlement scolaire.

Près de vingt parents d’élèves des écoles Aline Hanson et Jérôme Beaupère ont pris part à cette réunion d’information et d’échanges en présence de Mesdames Hilaire, assistante sociale, Grellet, infirmière scolaire et Africa, cheffe de projet opérationnel (Cité Educative). La thématique du jour sur « le harcèlement scolaire : identifier, prévenir et accompagner » a suscité des échanges riches entre les parents et les différents partenaires présents dont Eugène Venthou-Dumaine, équipier mobile académique de sécurité, Olivier Canale-Fatou, directeur de l’association « France Victimes » et Andy Armongon, chargé de mission auprès du vice-recteur et référent académique « Lutte contre harcèlement scolaire ».

Le harcèlement à l’école prend des formes variées : violences verbales, psychologiques, physiques. Le plus souvent, le harcèlement se dissimule derrière des violences qui s’accumulent jusqu’à susciter un sentiment de honte, de persécution et d’isolement chez l’élève harcelé. C’est un fléau qui frappe malheureusement trop de jeunes élèves et adolescents chaque année, avec parfois des conséquences dramatiques. D’où l’importance pour les parents de faire de la prévention auprès de leur(s) enfant(s) et d’être à leur écoute. _AF

