SOCIÉTÉ : 6ème édition de la consultation nationale des 6-18 ans de l’UNICEF

La Collectivité de Saint-Martin et sa Direction de l’Observatoire Territorial de la Protection de l’Enfance se sont lancées dans la Consultation Nationale des 6-18 ans organisée par l’UNICEF avec pour thème ‘La pauvreté et l’exclusion sociale’.

Depuis 2013, plus de 100.000 enfants et jeunes ont déjà donné leur avis sur l’exercice de leurs droits en France. UNICEF France met en place tous les deux ans, une consultation nationale des 6 à 18 ans pour mesurer l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant au quotidien : en famille, en établissement scolaire, dans la ville, etc. Elle permet aux enfants et aux adolescents, de s’exprimer et de prendre part aux décisions qui les concernent.

Pour cette sixième édition, la consultation nationale s’intéressera particulièrement à la perception des enfants et des jeunes concernant «la pauvreté et l’exclusion sociale». Tous les enfants et adolescents de 6 à 18 ans en France métropolitaine et dans les Outre-mer sont invités à utiliser leur voix en participant à cette consultation, qui s’est ouverte le 17 octobre 2023 et sera disponible jusqu’au 15 mars 2024. La Consultation Nationale se présente sous forme d’un questionnaire dématérialisé comprenant environ 140 questions à destination des enfants et adolescents de Saint-Martin (voir infos). Le but est clair et annoncé d’entrée de jeu par UNICEF France : « Pour pouvoir défendre tes droits, nous souhaitons avoir ton avis sur ta vie de tous les jours, tes loisirs, ta santé, tes relations avec ta famille, tes ami(e)s, mais aussi ta ville et ton école. Personne ne pourra savoir ce que tu as répondu : le questionnaire est entièrement anonyme et confidentiel. Sens-toi libre de répondre comme tu le souhaites, ou de ne pas répondre. Grâce à tes réponses et à celles de milliers d’autres participant(e)s, l’UNICEF France publiera un rapport que tu pourras lire à partir de novembre 2024 sur le site internet dédié à la Consultation Nationale ». Pour toute autre information, voici le lien du site web dédié https://t.ly/9Z-pJ et l’adresse mail dédié consultation.nationale@unicef.fr où vous pourrez poser vos questions à des représentants de l’UNICEF. _Vx

Infos : Lien raccourci vers le formulaire : https://t.ly/timDy

Qui peut devenir partenaire?

Toutes les structures recevant ou hébergeant des enfants et des jeunes… ou toutes les structures, tous les réseaux ou pouvoirs publics nationaux ou locaux en capacité de communiquer auprès de ces structures. Au vu de la thématique, l’UNICEF France incite particulièrement ses partenaires territoriaux à proposer la Consultation nationale dans des lieux dans lesquels se trouvent des enfants en situation de vulnérabilité (structures d’hébergement, établissements de la protection de l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, centres médico-psychologiques accueillant des enfants et des jeunes). Les enfants peuvent aussi directement se porter volontaires en renseignant le questionnaire en ligne sur tavoixtesdroits.unicef.fr

103 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter