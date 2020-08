Croisière : une escale programmée à Sint Maarten en novembre prochain

Carnival Cruise Line, la plus grande compagnie maritime nord-américaine pourrait reprendre la mer en novembre prochain. Une escale à Sint Maarten est programmée par la compagnie.

Le croisiériste Carnival Cruise Line a récemment publié le planning de ses prochaines croisières, attendues en novembre prochain. Un agenda soumis à l’évolution de la pandémie au coronavirus qui en mars dernier a mis un coup d’arrêt à l’industrie des croisières. Ainsi le Carnival Pride, un navire pouvant accueillir quelques 2000 passagers pourrait reprendre du service et accoster début novembre à Sint Maarten. Le secteur des croisières, qui valait 45 milliards de dollars en février dernier, a été l’un des secteurs économiques les plus durement touchés par la pandémie. Les cours boursiers des principales compagnies de croisières, Carnival, Norwegian Cruise Line et Royal Caribbean Cruises, se sont effondrés d’au moins 80 % par rapport à leurs plus hauts niveaux annuels. La compagnie maritime Carnival Cruise Line a quant à elle enregistré une perte record de 4,4 milliards de dollars au deuxième trimestre. Une baisse de revenus de 85 % par rapport à la même période en 2019.

