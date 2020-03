Education : La « Semaine des mathématiques » débute aujourd’hui !

Pour cette nouvelle édition de la « Semaine des mathématiques » du 9 au 15 mars 2020, les établissements scolaires de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin s’inscrivent dans la dynamique nationale.

Cette semaine a pour objectifs de :

• Montrer à tous les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques;

• Insister sur l’importance des mathématiques dans la formation des citoyens et dans leur vie quotidienne (nombres, formes, mesures, sciences du numérique) ;

• Présenter la diversité des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle important ou essentiel ainsi que la richesse des liens existant entre les mathématiques et les autres disciplines (physique, chimie, sciences de la vie, environnement, informatique, sciences économiques et sociales, géographie, etc.) ;

• Développer chez les élèves le goût de l’effort, la persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles : autant de valeurs communes au sport et aux mathématiques ;

• Montrer que la pratique des mathématiques peut être source d’émotions de nature esthétique (élégance d’une théorie, d’une formule, d’un raisonnement) afin de dévoiler le lien entre mathématiques, plaisir et créativité.

Le thème retenu pour cette année est « Mettons en scène les mathématiques ». Ainsi, diverses opérations et événements se tiendront du 9 au 15 mars 2020. Qu’il s’agisse de l’alliance des mathématiques avec les diverses formes d’art, de l’EPS, des mises en scènes interactives… les élèves de tous cycles vont regorger d’inventivité pour développer leurs compétences en mathématiques.

De plus, l’opération permettra aux internautes de se confronter quotidiennement à des énigmes proposées par les élèves des différents établissements scolaires via le site du SENIDN. www.seidn.ac-guadeloupe.fr

Voici les différentes actions qui seront menées dans les établissements scolaires du 9 au 15 mars :

« Maths en scène »

• Mises en scène théâtrales de problèmes créés par les élèves (pièces de théâtre interactives avec les spectateurs)

« C’est Mathémartistiques »

• Réalisations et expositions d’œuvres d’arts en lien avec la géométrie

« Maths en rythme »

• Apprentissage et interprétation de chansons sur le thème des mathématiques

« Maths en mots »

• Apprentissage et création de poésies

« Enigmaths »

• Rallye mathématiques proposant des énigmes ou défis que les élèves doivent résoudre en équipe.

• « Un jour, une ou des énigmes »

Résolution d’une ou de deux énigmes selon le niveau

« Enigme Problème Solution »

• Résolution de problèmes sous formes de jeux collectifs

• Jeu de pistes avec résolution d’énigmes : liaison CM2-6ème

« Mathéma TUIC »

• Créer, raisonner et coopérer à l’aide du logiciel de programmation « Scratch »

(Merci à Valérie Siobud, Conseillère pédagogique)