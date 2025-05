ENTREPRENEURIAT / Festival des mini-entreprises : le talent des lycéens à l’honneur

C’était une première à Saint-Martin et elle fut couronnée de succès. Jeudi dernier, la salle de conférence de la CCISM s’est transformée en vitrine de l’innovation jeunesse. Cinq équipes du lycée Robert Weinum, réunies au sein du Club des mini-entreprises, ont présenté le fruit de plusieurs mois de travail à l’occasion de la première édition du “Festival des Mini-Entreprises”.

Un événement inédit, organisé par la CCISM, l’association Entreprendre pour Apprendre (EPAG2S) et l’Éducation nationale, avec le soutien de nombreux sponsors, qui a mis en lumière la créativité, l’audace et le professionnalisme de cinq équipes d’élèves de première et terminale. L’objectif : expérimenter la création d’entreprise de A à Z et valoriser l’esprit d’initiative de la jeunesse saint-martinoise.

Tout au long de l’année scolaire, ces jeunes ont été accompagnés par le corps professoral et les équipes de la CCISM. Ensemble, ils ont défini leur concept, conçu des produits, réfléchi à leur stratégie commerciale et préparé la présentation finale. Le 15 mai dernier, ils exposaient pour la première fois leur projet devant un jury de professionnels, dans une ambiance à la fois studieuse et enthousiaste.

Des produits cosmétiques inspirés des Antilles et de la Corée, une marque de streetwear et de lunettes recyclées, des lunch boxes saines et abordables pour les étudiants, des gobelets personnalisés, des soins capillaires bio… chaque projet se distinguait par une identité forte, un regard lucide sur les besoins des consommateurs et une vraie volonté de s’ancrer dans le réel. “Ils étaient tous très impliqués, souligne Maria Martin, en charge de l’animation du club “Les entreprises s’engagent” à la CCISM, “on voulait tester cette formule localement avant, peut-être, d’envoyer l’année prochaine une équipe à Paris pour le concours national. Vu le niveau, on peut être fiers, et eux particulièrement”.

Les jeunes talents en ressortent tous gagnants

Au total, douze élèves répartis en cinq équipes ont participé à cette première édition. Chacun a été évalué sur la qualité du stand, un dossier d’activité remis en amont et un pitch oral de trois minutes. Les membres du jury, composés de représentants de la CCISM, de Dauphin Telecom, du lycée et d’EPAG2S, n’ont pas eu la tâche facile. Mais au-delà du classement, tous les participants sont repartis gagnants. Grâce à Dauphin Telecom, les membres de l’équipe lauréate, Milange, ont chacun reçu un téléphone portable, et tous les participants ont reçu des cadeaux offerts par les partenaires. Plus encore, ils ont gagné en confiance, en compétences et en motivation. “C’est une belle manière de valoriser leur travail et de les motiver à aller plus loin”, confiait Catherine Auguste, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques au lycée Robert Weinum.

Au-delà du concours, le festival s’inscrit dans une logique de continuité. Les jeunes porteurs de projets peuvent désormais être accompagnés par la CCISM s’ils souhaitent aller plus loin. Le succès de cette première édition confirme l’intérêt d’ancrer durablement ce rendez-vous dans le calendrier scolaire de l’île. _Vx

Palmarès du festival des mini-entreprises 2025

1re place

Milange (Angéri Minville, J’Romio Coks, Marie-Emilie Romblet)

Gloss personnalisé aux senteurs antillaises, inspiré des tendances coréennes.

2e place et Prix Coup de cœur du jury

2KAVision (Kimberly Pindi, Kimora Pindi, Annilio Joseph)

Vêtements streetwear et lunettes recyclables.

3e place et Prix Encouragement du jury

N’a Li Snacki’Z (Élisabeth Paka Jean, Edna Fieffe)

Restauration saine à petits prix pour les étudiants.

4e place

Aurum Noir (Murielle Luc, Philana Dangleben)

Box pour gobelet personnalisable et accessoires.

5e place

Fidel Flower Haircare (Alvina Beato Flores, Leyni Diaz Santana)

Soins capillaires naturels.