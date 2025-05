CULTURE / Créativité en eaux profondes : l’expo “HUBLOT” au West Indies Mall

Il suffisait d’un pas dans la galerie du West Indies Mall de Marigot pour être transporté sous la surface. Depuis mardi dernier, les visiteurs plongent dans un monde sous-marin onirique, peuplé de méduses de papier, de coraux multicolores en matériaux recyclés et de créatures inventées par les enfants des écoles publiques.

L’exposition “HUBLOT”, inaugurée en présence du vice-recteur Harry Christophe et du directeur de l’éducation de la Collectivité Medhi Boucard, a été imaginée comme une immersion artistique dans les fonds marins, où chaque œuvre raconte un bout d’océan avec la spontanéité et l’imaginaire des plus jeunes.

Pensée et coordonnée par Céline Renger, conseillère pédagogique en arts plastiques et visuels pour la circonscription des îles du Nord, dans le cadre du Festival Langues, Arts et Cultures (FLAC 2025), cette installation thématique en deux dimensions réunit les créations de toutes les écoles publiques de Saint-Martin, de la toute petite section au CM2. Une myriade d’oeuvres, réalisées à partir de techniques plastiques variées et de matériaux de récupération, transforme l’espace commercial en un véritable récif poétique.

Rien n’est figé et le message est clair comme de l’eau de roche : la créativité de la jeunesse est un levier puissant pour éveiller les consciences de tout âge, notamment à la beauté fragile du monde marin.

Visible jusqu’au vendredi 23 mai pour le grand public, “HUBLOT” est bien plus qu’une exposition. C’est une bouffée d’imaginaire, une ode aux océans et un rappel précieux : dans cet océan de diversité, chaque goutte compte. Plongez-y sans tarder ! _Vx