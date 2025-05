TRIBUNAL : Quatre prévenus reconnus coupables d’enlèvement et de séquestration  

Un groupe d’individus se fait justice lui-même et s’attaque à un sans-abri considérant qu’il s’agit d’un voleur. Capturée et enfermée de force, la victime n’avait en fait aucun lien avec le vol en question.

Jeudi dernier, le tribunal de Saint-Martin reçoit quatre prévenus pour des faits de violence survenus le 16 juillet 2024.

“J-M.J., vous avez déclaré avoir vu un homme dérober votre ordinateur sur les images de vidéosurveillance de votre société de paysagisme.

Doutant de l’efficacité de la gendarmerie, vous avez décidé d’agir. Or, la victime, U.Mc.L., que vous avez désignée coupable, n’est pas du tout reconnaissable sur les images”, explique la présidente.

“Tous les accès au domicile de mes clients se trouvaient dans mes fichiers. Je devais les récupérer. On m’a dit que cet homme était un voleur alors, je suis allé lui poser la question. Et, les choses ont dérapé”, répond J-M.J., l’un des mis en cause.

Le jour des faits, M.G., la compagne de J-M.J., aussi prévenue, avait contacté ce dernier pour l’informer que U.Mc.L. se trouvait sur le parking de Howell Center. J-M.J. fait alors appel à un de ses employés, S.V., le troisième prévenu, pour lui prêter main-forte.

En réunion, ils passent à l’acte.

Le dernier prévenu, Y.L., étranger aux parties et à l’origine du différend, intervient et roue la victime de coups. Frappée, ligotée puis enfermée à l’arrière d’un pick-up, la victime est rapidement retrouvée et prise en charge par les forces de l’ordre.

Après délibération, J-M.J. écope de 18 mois de prison dont 8 avec sursis et M.G. de 10 mois de prison avec sursis. Y.L. est condamné à 18 mois de prison et S.V. à 6 mois de prison. Absent lors de l’audience, U.Mc.L. garde la liberté de se constituer partie civile d’ici octobre prochain. _LM