VIE LOCALE : Retour sur la superbe journée Portes Ouvertes des sports

Ce samedi 9 septembre, la Collectivité de Saint-Martin organisait la cinquième édition de la journée Portes Ouvertes dédiées aux sports au stade Vanterpool de Marigot, stade qui n’a pas désempli sur toute la matinée.

Franc succès pour cette matinée de découverte des associations sportives du territoire. 38 d’entre elles étaient présentes pour les portes ouvertes, et les stands ont été vivement sollicités par le public venu en nombre. Les représentants des associations sont unanimes quant à la réussite de l’évènement, qui leur ont permis de faire parler de leur structure dans des disciplines diverses et variées comme l’athlétisme, le badminton, le baseball, la boxe, la course à pied, le cyclisme, la danse, le football, la gymnastique, le golf, la natation, le tennis, le tir à l’arc, la voile ou encore le volleyball. L’émergence de nouveaux sports a été particulièrement appréciée des petits et des grands avec la présence d’associations comme Saint-Martin Twirling Entertainement qui n’a pas manqué de montrer son talent dans le maniement du bâton ou le Netball, dérivé du basketball, pratique sportive créée par une militante féministe. L’association Golden Stars Flying High occupait le terrain de basket pour promouvoir le Rounders avec pour objectif d’accompagner dans la formation de coach. L’équipe des Archiball opérait sur l’autre partie du terrain en invitant toute personne désireuse de s’initier à la pratique du ballon ovale. De nombreux jeunes adhérents ont participé activement à la réussite de l’évènement en initiant les visiteurs à leur pratique tout en transmettant leur passion.

L’occasion était donc parfaite pour les parents de finaliser les inscriptions de leur enfant aux activités extrascolaires et de s’engager dans une discipline sportive de leur choix. À noter la présence des scouts et guides de France pour le volet d’éducation populaire. Outre la promotion d’une pratique sportive régulière et de ses bienfaits par la Direction Jeunesse et Sports de la Collectivité à savoir la réduction du stress, l’amélioration de la qualité du sommeil et de l’état de forme en général, la prévention des pathologies chroniques et le développement d’un sentiment d’appartenance à un groupe, les portes ouvertes des sports ont permis aux associations présentes de créer du lien social entre elles et d’échanger sur divers projets de collaboration. Encore une bien belle réussite qui prouve l’intérêt de la population pour les associations sportives. _Vx

39 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter