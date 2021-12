SPORT & NAUTISME : DAPA au Galion pour clôturer 2021 en beauté !

La dernière session de Découverte des Activités de Plein Air (DAPA) s’est installée sur la plage du Galion pour trois journées marquées sous le signe du sport et de la magie de Noël.

La formule reste inchangée pour le grand plaisir des enfants de 7 à 14 ans : le dispositif DAPA organisé par le Club Nautique de Saint Martin et soutenu par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) a été créé afin permettre à des enfants qui n’ont généralement pas la possibilité de pratiquer diverses activités sportives en extérieur de pouvoir avoir accès à celles-ci encadrés par des professionnels (dont des sauveteurs AFPS). Les précédentes sessions DAPA avaient rencontré un franc succès, cette dernière n’a pas dérogé à la règle. Ce sont soixante enfants qui se sont succédés chaque jour pour suivre un programme riche avec des activités telles que la boxe avec mise à disposition d’un ring gonflable par ABC Intersports, ainsi que des trampolines où les gamins y enchainaient les chorégraphies, le paddle, prêté par le club de surf du Galion, l’incontournable espace de baignade délimité par une ligne d’eau et surveillé par des BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) et enfin le plateau de jeux sur la plage où les enfants ont joué au football, au frisbee et à la balle au prisonnier. Qui dit DAPA de fin d’année dit DAPA de Noël, les organisateurs (Nika, Coline, Coco, …) et la vingtaine de bénévoles, avaient prévu des ateliers « bonhomme de sable » et surtout la visite du Père Noël, arrivant fièrement en kayak et apportant des cadeaux aux enfants qui ignoraient tout de la surprise. Le mardi fut consacré aux enfants de Quartier d’Orléans, le mercredi à ceux de Concordia et enfin le jeudi avec ceux de Sandy Ground. Un bus se rendait dans les écoles respectives chaque matin et ramenait les enfants en fin de journée. Pour redonner de l’énergie à tous les bambins, c’est Mylène qui était en charge de nourrir la fine équipe, avec ses succulents poulets rôtis accompagnés de salades de pâtes et de pommes de terre. Un petit déjeuner et un goûter ont également été donné aux enfants. Si l’avenir du dispositif de DAPA reste incertain à l’heure actuelle car en attente de nouvelle subvention, il est bon d’espérer qu’il perdurera, car il est incontestablement un véritable atout pour la jeunesse saint-martinoise. _Vx