EMPLOI : La Collectivité mise sur la formation

Le mercredi 06 septembre 2023, la Collectivité organisait une conférence de presse axée sur deux thématiques centrales : la rentrée des classes et la rentrée de la formation professionnelle.

Après avoir détaillé les actions concrètes de la COM concernant la rentrée scolaire dans notre édition précédente, place aux dispositifs de formation. La Collectivité a décidé de redoubler d’efforts pour proposer un panel de formations particulièrement diversifié, avec pour volonté de toucher le plus grand nombre. Martine Beldor, présidente de la commission Emploi, Compétences, Formation, est revenue en détails sur les formations actuellement proposées par la COM. La rentrée est synonyme de nouveautés. En 2023, la Collectivité a consacré un budget de 2M€ à la formation professionnelle et mis l’accent sur les formations qualifiantes mais aussi innovantes, dans le domaine du numérique et du sanitaire et social notamment. La formation d’aide-soignant a déjà reçu 74 candidatures. Une phase de sélections permettra de choisir les 24 personnes retenues cette année. La première formation des Personnels Navigants Commerciaux (PNC) a accueilli 15 stagiaires pour un mois de formation théorique avant de passer aux phases pratiques. Pour les formations innovantes, la Collectivité est conventionnée avec plusieurs organismes de formation : Fore IDN, La CLEF, Pépite Académie, Sandy Bay Learning and Events, Hunnex, Fore Iles du Nord ou encore JIELLE Formation. L’objectif est de proposer un panel de formations couvrant de nombreux domaines de compétences. Le PASS Formation offre des possibilités de formation particulièrement intéressantes. 100 places sont disponibles, 80 auprès de la Mission Locale et 20 à Pôle Emploi. Les 15 premiers PASS viennent tout juste d’être accordés en partenariat avec la Mission Locale de Saint-Martin. La mise en place du CARIF OTEF de Saint-Martin est aussi un atout considérable dans la structuration de l’offre de formation sur le territoire. Grâce à ce dispositif, la Collectivité bénéficiera d’ici janvier 2024 du 1er catalogue des formations de Saint-Martin. Le président Louis Mussington, qui a tenu à remercier l’engagement de ses équipes, a rappelé l’investissement de la COM qui octroie de gros moyens à la formation des Saint-Martinois. Son souhait le plus cher est de pouvoir offrir des opportunités de formation à tous ceux qui souhaitent se former et accéder à l’emploi. _Vx

Infoline : 05 90 29 59 24 – formations.pro@com-saint-martin.fr

32 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter