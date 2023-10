EMPLOI : La Collectivité lance l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) et l’Aide Exceptionnelle à la Formation (AEF)

Dans le cadre de son accompagnement à l’emploi et à l’insertion professionnelles des populations en situation de précarité ou sans emploi, au travers des dispositifs d’Aide Individuelle à la Formation (AIF) et de l’Aide exceptionnelle à la formation (AEF), la Collectivité permet aux jeunes et adultes demandeurs d’emploi ou salariés en situation précaire ayant un projet professionnel de suivre des formations afin d’accéder au marché de l’emploi.

Le contexte économique post COVID et désormais les conséquences de la guerre en Ukraine, continuent d’affecter l’emploi des salariés globalement les plus précaires (contrats courts, intérimaires, indépendants), la Collectivité de Saint-Martin n’est pas une exception dans un contexte de chômage structurel élevé avec un taux près de cinq fois supérieur à celui de l’hexagone.

Pour sortir de la situation de précarité et augmenter leur employabilité, ces demandeurs d’emploi ont fait le choix de suivre des formations et de profiter des opportunités offertes par le dispositif. Ainsi, la Commission de l’Emploi, de l’Apprentissage, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle, a émis, le 7 octobre dernier, 78 633,25€ pour un montant total d’aides individuelles et exceptionnelles à la formation, validé par le conseil exécutif du 20 octobre 2023. L’aide individuelle à la formation d’un montant total de 62 344.75 € est octroyée à 13 stagiaires préparant les formations suivantes : CAP AEPE, BTS Opticien Lunettier, BAFA, CQP instructeur fitness double option, Sophrologue, TP Comptable Assistant, BTS Electrotechnique 2A et DHC-6 Series 400 Standard pilot.

Ces formations d’un montant entre 1.215 € et 15.300 € durent entre 49 heures et 2.057 heures. L’aide exceptionnelle à la formation d’un montant total de 16.288,50 € est accordée à 7 stagiaires pour les frais pédagogiques des formations suivantes : Freestyle & Création, Permis d’exploitation + Hygiène Alimentaire, Initiation à l’informatique + TOSA Microsoft Word, Accompagnement VAE BTS SP3S, BAFA Base, DHC-6 Series 400 Standard pilot, Encadrement, Sport, Sante Spécialisation Pathologies et Handicaps – Sessions Complètes. Ces aides d’un montant entre 545€ et 6.422€ couvrent les frais pédagogiques des stagiaires.

