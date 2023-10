TECHNOLOGIE : La visioconférence Dauphin Telecom Business séduit Saint-Martin

Les 18 et 19 octobre derniers, Dauphin Telecom Business a organisé avec succès sa 3e édition de rencontres autour de la visioconférence d’entreprise. Cet événement exclusif a réuni dirigeants et décideurs d’une dizaine d’organisations saint-martinoises de premier plan, mettant en avant l’importance de la visioconférence dans la croissance et la collaboration interentreprises.

L’événement, qui a eu lieu au Centr’Hôtel de Marigot, a rassemblé un groupe exclusif de chefs d’entreprise et décideurs d’organismes basés sur l’île. L’objectif principal étant de démontrer comment les solutions de visioconférence peuvent faciliter les échanges, encourager les économies et stimuler la croissance économique de notre territoire.

Cette 3e édition fait suite à deux événements ayant respectivement eu lieu en Guyane cet été et en Martinique à la rentrée.

Fort de plus de 20 ans d’expertise, Dauphin Telecom Business fait partie des leaders des solutions digitales dédiées aux entreprises antillo-guyanaises. En offrant des solutions performantes et une gestion simplifiée des projets, Dauphin Telecom Business vise à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique en renforçant la proximité avec leurs collaborateurs et leurs publics grâce à des solutions sur-mesure adaptées à leurs besoins réels.

Quelques informations clés sur Dauphin Telecom Business :

• Un taux de fidélisation client de 98 % ;

• +120 collaborateurs répartis sur 5 territoires : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique et Guyane ;

• Près de 5 000 clients : TPE, PME, Administrations et grands comptes

Pour toute demande d’information complémentaire, veuillez contacter :

– Aude PITAVY, Chargée de Communication et RP Dauphin Telecom Business,à aude.pitavy@dauphintelecom.com

+596 696 28 73 19

– Lyva VIOTTY, Responsable Marketing, à lyva.viotty@dauphintelecom.com

+590 690 88 00 34

