CIRCULATION : Fermeture temporaire du Boulevard Dr Hubert Petit aujourd’hui dès 17h

Dans le cadre de l’organisation de la course pédestre « Color fun walk and zumba » organisée par l’Association « Avenir Sportif Club de Saint-Martin », la Collectivité de Saint-Martin a délivré un arrêté portant sur la fermeture temporaire du Boulevard Dr Hubert Petit (front de mer) ce vendredi de 17h à 21h.

La circulation et le stationnement de tout véhicule seront interdits en fonction de la présence des coureurs et du besoin exprimé par Police Territoriale sur l’ensemble de ce secteur routier afin de sécuriser cette manifestation. Les véhicules d’urgence (Police Territoriale, Ambulance, SDIS, Gendarmerie Nationale) auront libre accès en cas de besoin. Outre ce communiqué, des panneaux d’information et de circulation seront posés en tous points utiles afin d’aviser les automobilistes et riverains sur les dispositions temporaires prises dans le cadre de la manifestation sur la voie publique. La Police Territoriale sera chargée de mettre en place une déviation de la circulation automobile dans les voies avoisinantes non concernées par la manifestation et de veiller à l’exécution de l’arrêté. En cas d’infraction et conformément aux dispositions du Code Pénal, les conducteurs de véhicules (tout type) seront poursuivis et taxés d’une amende. La circulation sur le Boulevard Dr Hubert Petit reprendra son cours normal à partir de 21h ce vendredi 27 octobre 2023. _Vx

