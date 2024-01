Cérémonie des vœux de la CCISM : en avant pour 2024 !

Ce mercredi 10 janvier, la salle Opale de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin affichait complet pour la cérémonie des vœux de la présidente Angèle Dormoy. L’occasion aussi de revenir sur le bilan 2023 et les perspectives pour 2024.

En présence de toute son équipe, Angèle Dormoy, présidente de la CCISM qui regroupe les chambres des métiers, du commerce et de l’agriculture à Saint-Martin et compte 9420 entreprises dans ses fichiers, s’est exprimée devant une assemblée constituée entre autres du préfet Vincent Berton, du député Frantz Gumbs, de la conseillère territoriale Martine Beldor représentant le président de la COM Louis Mussington, la présidente de l’Office de Tourisme, Valérie Damaseau, des entrepreneurs et collaborateurs. En soulignant son engagement collectif en faveur de la croissance économique du territoire, la présidente de la CCISM a tenu à remercier tous les acteurs participant au quotidien à œuvrer pour le développement global de l’île : « Vous êtes la voix collective de l’économie locale et portez cette voix avec conviction, cette équipe est celle qui constitue le cœur de la CCISM de Saint-Martin, un cœur qui bat pour notre territoire ». En revenant sur l’année 2023 qualifiée de riche, intense et marquée par le succès, Angèle Dormoy a pu citer de nombreuses actions portées par la CCISM détaillées par la suite par son directeur Julien Bataille, tout comme la 1ère participation au Salon International de l’Agriculture qui a propulsé les acteurs locaux sur la scène mondiale tout en mettant en lumière le potentiel de la production locale. La CCISM sera d’ailleurs présente pour l’édition 2024 qui se tiendra fin février à Paris. L’année 2023 pour la CCISM fut une année de transition significative, de stimulation entrepreneuriale et de connectivité avec les réseaux régionaux et nationaux. Angèle Dormoy se félicite, à juste titre, d’avoir, à mi-mandat, redéfini les normes de la CCISM. 2024 sera dans cette même lignée avec un objectif commun : travailler ensemble pour la mise en avant des entreprises saint-martinoises. Martine Beldor a quant à elle rappelé aux entrepreneurs leur rôle de maillons essentiels au développement et au rayonnement du territoire. Tout comme le député Frantz Gumbs qui déclarait : « Votre succès est dans notre intérêt à tous, il peut contribuer à la santé sociale de notre territoire ». Après la présentation des actions de 2023 dont le bilan est consultable sur le site de la CCISM, le préfet Vincent Berton a conclu la cérémonie en ces termes : « Les vœux, c’est quelque chose d’important pour se retrouver, ressouder notre communauté (…) Les vœux, c’est notamment faire le point où nous en sommes à Saint-Martin, et je pense que nous ne sommes pas trop mal, ce qui conduit à un certain optimisme dans le monde économique ». L’année 2024 s’annonce encore plus intense pour l’équipe de la CCISM, plus que jamais au service de Saint-Martin et de ses entreprises. _Vx

