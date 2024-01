FOOTBALL : Après la coupe de Noël, place aux championnats !

Deux semaines après avoir disputé la coupe de Noël, les différents clubs de Saint-Martin ont rendez-vous ce week-end avec la 1ère journée de championnat, toutes catégories confondues.

Le championnat U20 ouvrira le bal dès ce vendredi soir avec les rencontres Attackers – AS Phoenicks à 20h au stade Thelbert Carti et Saint-Louis Stars – Junior Stars à 20 h au stade Jean-Louis Vanterpool.

Les catégories U7, U9 et 11 seront également sur le pont ce week-end avec le 1er plateau d’animation 2024 organisé ce samedi 13 janvier, de 8h à 12 heures au stade Jean-Louis Vanterpool.

Le critérium U13 se déroulera quant à lui toujours samedi 13 janvier mais au stade Thelbert Carti avec les rencontres Junior Stars – Saint-Louis Stars à 8h, Risc Takers – Juventus à 9h15 et AS Phoenicks (4) – AS Phoenicks (2) à 9h15.

Toujours samedi au stade Thelbert Carti Carti se disputera la 1ère journée du championnat U15 avec au programme de l’après-midi les matchs Attackers – AS Phoenicks (2) à 15h, Junior Stars (2) – AS Phoenicks (1) à 15h et Juventus – Saint-Louis Stars à 16h45 au stade Jean-Louis Vanterpool.

Enfin, le championnat féminin U18/Sénior sera également à l’honneur avec la 1ère journée opposant l’AS Phoenicks à la Juventus samedi à 16h30 au stade Thelbert Carti et Attackers – Saint-Louis Stars programmé aussi à 16h30. D’avance, bons matchs à toutes et tous ! _AF

