TRIBUNAL : Trois mois de prison ferme pour avoir menacé de mort une agent de La Poste

J.H. déjà bien connu de la justice a été jugé hier matin au tribunal de proximité de Saint-Martin pour avoir proliféré des menaces de mort à l’encontre d’une agent de La Poste de Marigot.

Les faits remontent au 24 septembre 2022. Ce jour-là, J.H., né le 30 août 1986 à Saint-Martin, se présente au distributeur automatique de billets pour retirer la somme de 300 euros. Après une première puis une seconde tentative, J.H. se rend compte que sa demande reste vaine. Et pour cause, son compte bancaire présente un solde débiteur. Une information qui lui sera confirmée par une agent de La Poste lors de son arrivée au guichet. J.H. ne l’entend pas de cette oreille et affirme que de l’argent est disponible sur son compte. Non lui rétorque calmement la personne en charge du suivi de son compte bancaire. J.H. voit rouge et prolifère alors des menaces de mort à l’encontre de A.G. « Je te connais depuis de nombreuses années. Je sais où tu résides, toi et ta famille. Je vais tous vous tuer ! »

Plusieurs séjours en prison déjà effectués…

Face à la dangerosité de l’individu, la gendarmerie est intervenue pour maîtriser la personne visiblement dans un état second (J.H. a déjà effectué un séjour en unité spécialisée pour des troubles psychologiques, ndlr) avant de le placer en garde à vue.

J.H. a nié les faits lors de son audition et a insisté sur le fait que c’est La Poste qui a commis une erreur en refusant de lui donner de l’argent. Or, il s’avère que J.H. n’en est pas à son coup d’essai. Le prévenu qui ne s’est pas présenté à la barre hier matin, a déjà un casier judiciaire long comme le bras avec plusieurs séjours en prison pour notamment des faits de violences aggravées.

Après en avoir délibéré, le tribunal a reconnu coupable J.H. pour l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement et a versé la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi par A.G. et la somme de 1040 euros au titre des frais de procédure qu’elle a exposés pour sa défense (article 475-1, ndlr). _AF

