VIE ASSOCIATIVE : Le centre de loisirs « Sandy Days » a fait des heureux !

Depuis l’année 2021, l’association ACM (Accueil Collectif de Mineurs) FIVE B a mis en place le centre de loisirs « Sandy Days » pour les enfants et les jeunes âgés de 6 à 17 ans à Sandy Ground.

En décembre 2022, a débuté son projet « B ACTIV » permettant à l’association de développer un programme spécialement conçu pour les adolescents et les jeunes de 13 à 17 ans. Ce programme vise à proposer des activités sportives, numériques et culturelles, telles qu’une série d’entraînements sportifs (self-défense, danse et sports nautiques), ainsi que des ateliers de découverte numérique (3D, compétitions de jeux) et culturelles (exploration des îles avoisinantes). De plus, une assistance et des informations sont fournies concernant les orientations professionnelles en lien avec les activités exercées. L’Assemblement de divers projets de soutien tels la Politique de la Ville, Cité éducative mais aussi la Caf et la Collectivité de Saint Martin ont permis à l’ACM de faire bénéficier de ce programme au premier groupe, composé de 18 jeunes (12 garçons et 6 filles). Ce dernier a été choisi et adapté en accord avec le groupe lui-même, tout en tenant compte des opportunités de partenariats envisageables.

Cette initiative a remporté un vif succès ! Bien que le programme se termine le 31 mai prochain, les jeunes se disent déjà prêts à renouveler leur inscription pour l’année 2023-2024. FIVE B est fier de constater l’enthousiasme et l’engagement des jeunes de Sandy Ground, qui ont pleinement profité des activités variées offertes par le projet «B ACTIV ».

L’association remercie chaleureusement tous les partenaires qui ont rendu cette expérience possible et se réjouit de continuer à accompagner les enfants et les jeunes dans leur développement personnel et leurs aspirations professionnelles.

Pour plus d’informations sur l’association ACM FIVE B et ses initiatives,

veuillez contacter : Service coordination : fivebleisure@gmail.com

